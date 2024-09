iPhone 16 : ce n’est pas une blague, Apple a vraiment baissé ses prix pour la 2e année consécutive

Apple ne nous a jamais vraiment habitué à revoir ses tarifs à la baisse, mais c’est pourtant ce qui s’est passé au cours des deux dernières années sur ses iPhone.

Après avoir augmenté le prix de ses iPhone pendant plusieurs années, Apple avait finalement fait marche arrière l’année dernière avec ses iPhone 15. Ceux-ci étaient sortis en moyenne 50 euros moins chers que leurs prédécesseurs, mais avait finalement augmenté ses tarifs au mois de juillet 2024.

Souvenez-vous, dans le cadre de la loi AGEC, les géants de la tech ont dû faire face à une augmentation de la contribution finançant l'instauration du fonds réparation et la prise en charge de la casse écran. Cette dernière était passée de 0,02 à 1,67 centime, et plutôt que d’absorber cette hausse, Apple avait augmenté ses tarifs d’un peu moins de 2 euros sur tous ses iPhone 15. Le géant américain est enfin revenu sur cette décision avec les iPhone 16.

Les iPhone 16 sont moins chers que les iPhone 15

Alors que l’iPhone 15 démarrait à 970,95 € il y a encore quelques jours, l’iPhone 16 est commercialisé à 969 euros, soit 1,75 euros de moins. L’iPhone 16 Pro, lui, débute à 1229 euros, contre 1230,95 euros pour l’iPhone 15 Pro précédent.

Nous ne sommes clairement pas face à la remise du siècle, mais il est bon de voir Apple absorber une taxe supplémentaire plutôt que de la reporter directement sur la facture de ses clients.

On aurait évidemment aimé que la diminution des prix soit plus importante, mais compte tenu des multiples nouveautés présentes sur les iPhone 16, nous imaginions mal Apple revoir davantage ses tarifs à la baisse.

Pour rappel, les iPhone 16 ont adopté le bouton Action des iPhone 15 Pro, et tous les modèles de la série ont aussi eu droit à un tout nouveau bouton Camera Control. Ce dernier permet notamment d’activer la caméra et de prendre une photo en un clic, ou encore d’accéder à plus d’options photo avec un simple glissement. Tous les modèles bénéficient également d'autres améliorations, telles des puces beaucoup plus rapides et surtout plus économes en énergie, des écrans plus résistants, des batteries avec de plus grandes capacités ou encore quelques nouveautés au niveau des caméras.