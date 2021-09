iPhone 13 : vous ne pourrez pas utiliser votre coque d’iPhone 12, voici pourquoi

À l’approche de la sortie officielle de l’iPhone 13, beaucoup espéraient pouvoir réutiliser leur coque d’iPhone 12 sur leur nouveau smartphone. En effet, toutes les versions des deux modèles font exactement la même taille. Malheureusement, le capteur de l’iPhone 13, beaucoup plus gros, empêche la compatibilité avec la coque de son prédécesseur.

Nous ne sommes plus qu’à quatre jours du lancement officiel de l’iPhone 13. Le nouveau flagship semble déjà être un succès, au vu de la rapidité avec laquelle les stocks se sont écoulés lors des précommandes, vendredi dernier. Si le smartphone apporte de nombreuses nouveautés par rapport son prédécesseur, ses dimensions sont en revanche exactement les mêmes. Ainsi, les modèles Mini mesurent tous deux 131,5 x 64,2 mm, tandis que les modèles standards et Pro sont à 146,7 x 71,5 mm et le modèle Pro Max à 160,8 x 78,1 mm.

Ainsi, quitte à débourser jusqu’à 1839 € pour le nouveau téléphone, certains utilisateurs espéraient effectuer quelques économies sur sa coque. Le nouveau faisant la même taille que l’ancien, le calcul est rapide. Mais malheureusement, ce n’est pas aussi simple. En effet, la réalité diverge quelque peu de la théorie, car celle-ci ne prend pas en compte un changement — c’est le cas de le dire — de taille. En ajoutant son mode Cinématique et un objectif macro, Apple a sensiblement augmenté les dimensions du capteur photo.

Le nouveau capteur photo empêche de recycler sa coque d’iPhone 12

Résultat : impossible d’habiller l’iPhone 13 de son ancienne coque, car celle-ci ne correspond à la plus grande taille du capteur photo. C’est là le prix à payer pour profiter des nouvelles fonctionnalités et de la meilleure qualité que celui-ci offre, mais il est fort à parier que beaucoup seront déçus par ce constat. Notons toutefois que cela était à prévoir.

En effet, ce n’est pas là le seul changement de design opéré par Apple sur son flasghip. Les boutons latéraux ont été légèrement déplacés, tandis que l’encoche du capteur selfie est plus petite en largeur et plus grande en hauteur. Il n’existe donc pas d’autre solution que d’acheter une nouvelle coque si l’on souhaite protéger son iPhone contre les dégâts. En revanche, libre à vous de vous la procurer chez Apple ou non.