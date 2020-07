iPhone 12 : ses capteurs photo améliorés embarqueront 7 lentilles « haut de gamme »

L’iPhone 12 devrait apporter des nouveautés en photo, vidéo et réalité augmentée grâce à de nouveaux capteurs dont un capteur de profondeur LiDAR. Apple aurait également amélioré la qualité des optiques, avec un arrangement de 7 lentilles « haut de gamme » fourni par la firme Largan Precision.

A en croire l’analyste Ming Chi-Kuo les prochains iPhone 12 promettent réellement de faire un tour de force en photo. Alors que l’on savait déjà qu’au moins certains modèles – les plus haut de gamme – allaient se doter d’un 4e capteur LIDAR, Apple aurait changé de capteurs optiques. Le fournisseur s’appellerait Largan Precision, une firme basée à Taïwan et qui est spécialisée dans les lentilles asphériques en plastique pour les capteurs photo de smartphones haut de gamme. Le plastique reste un matériau de choix pour ces lentilles en raison de leur petite taille qui rendrait l'emploi de verre trop complexe, coûteux pour finalement peu de différence.

Les capteurs photo de l’iPhone 12 passent à 7 lentilles

On ne parle pour autant pas de n’importe quelle lentille en plastique. Il est possible de modeler et traiter ce matériau pour significativement améliorer leurs qualités optiques, ce qui est justement la spécialité de Largan. Au-delà les capteurs photo de smartphone peuvent comporter une ou plusieurs de ces lentilles. En règle générale, on n’en compte pas plus d’une poignée dans la plupart des smartphones actuels. Mais les derniers capteurs les plus haut de gamme en comptent jusqu’à 7. Et c’est justement ce qu’aurait commandé Apple pour les capteurs photo principaux des futurs iPhone 12

En nous rendant sur le site de Largan, on se rend compte que le seul produit doté de 7 lentilles est destiné à des capteurs 64 Mpx. Mais Apple utilise peut être un composant qui n’est pas encore listé. Au passage, Ming Chi-Kuo pense que les stocks seront très bas en cas de présentation du smartphone courant septembre. Les livraisons aux chaînes d’assemblage ne devraient en effet pas démarrer avant la deuxième moitié du mois de juillet.

Du coup la fenêtre de production serait déjà décalée d’environ six semaines par rapport à la production des iPhone 11. Bien sûr, il ne fait peu de doute que les conséquences de la crise du coronavirus est en grande partie responsable de ces retards. Cela pourrait pousser in fine Apple à décaler leur présentation au mois de novembre.

