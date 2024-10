iPad Mini 2024 : déjà une grosse remise sur la nouvelle tablette Apple

Apple a lancé un nouvel iPad Mini en ce mois d'octobre. La version 2024 de la tablette fait déjà l'objet d'une belle réduction chez Rue du Commerce.

Trois ans après la dernière déclinaison de l'iPad Mini, Apple vient de lancer son successeur. La version 2024 de la tablette embarque une nouvelle puce : l'A17 Pro que l'on retrouve au cœur des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Cette dernière permet à la tablette de profiter des dernières innovations d'Apple, notamment en matière d'intelligence artificielle.

Le ticket d'entrée de l'iPad Mini 2024 est de 609 €. Chez Rue du Commerce, vous pouvez l'avoir en ce moment à 539,99 €. C'est le prix de la version 128 Go qui est le stockage minimal de cette nouvelle tablette. Cela correspond à une réduction de 69 € (-11%). Pour une nouveauté Apple, c'est une baisse de prix considérable.

Il s'agit d'une offre est à durée limitée qui prend fin le 31 octobre inclus. Le vendeur annonce une livraison en 5 à 10 jours ouvrés, avec une garantie de 24 mois, soit un an de plus que la garantie Apple. Cet achat vous permet d'ailleurs de bénéficier de cette couverture officielle d'Apple (12 mois).

L'iPad Mini 2024 : plus puissante, et prête à accueillir Apple Intelligence

La puce du nouvel iPad Mini est bien la seule nouveauté majeure qui est à signaler sur cette nouvelle génération. On passe en effet de l'A15 Bionic de 2021 à l'A17 Pro de 2023. Comme précisé plus haut, c'est cette dernière que l'on retrouve sous le capot des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Toute chose étant égale par ailleurs, elle offre un gain de puissance considérable.

L'objectif principal de cette mise à niveau est surtout de préparer l'iPad Mini à l'arrivée d'Apple Intelligence. La nouvelle puce lui permet en effet d'être compatible avec les fonctionnalités IA les plus avancées d'Apple.

On rappelle une fois de plus qu'Apple Intelligence n'arrivera pas en France avant le courant de 2025, sans plus de précision.

Pour le reste, l'iPad Mini 2024 conserve son écran Liquid Retina de 8,3″, ce qui reste une taille compacte pour une tablette de 2024. La partie photo se compose d'un module grand-angle de 12 MP à l'arrière et d'un capteur ultra grand-angle de 12 MP pour les selfies et appels vidéo.

Enfin, l'iPad Mini de 2024 est compatible Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3. Elle dispose d'un port USB-C pour la charge et tourne sous iPadOS 18. Elle est également compatible avec l'Apple Pencil Pro.