iOS 18 provoque un bug dans Messages, vous risquez de perdre vos données

Un bug fait planter l'application Messages en boucle. Et l'unique solution connue pour s'en débarrasser est de perdre toutes ses conversations et fichiers partagés.

Attention si vous installez la mise à jour vers iOS 18 et que vous utilisez l'application Messages. Un bug fait planter l'application dans un scénario spécifique, et le seul moyen connu de s'en débarrasser implique une perte des données de conversation. Un lecteur de 9ToMac a été touché par ce problème et la publication a été en mesure de reproduire le bug, signifiant que tous les utilisateurs peuvent en être victime.

Celui-ci se déclenche dans un cas bien spécifique. Dans une conversation dans Messages, si votre contact vous a partagé un cadran personnalisé depuis son Apple Watch, vous ne devez surtout pas y répondre en citant le message et en ouvrant un sous-fil de discussion. Dans le cas contraire, l'application va systématiquement planter à chaque fois que vous souhaiterez entrer dans cette conversation. Des crashs peuvent aussi avoir lieu en tentant d'entrer dans d'autres discussions.

En attendant un correctif pour Messages dans iOS 18, une solution qui cause une perte de données

Les deux correspondants sont affectés par le bug et il n'est a priori pas possible d'effacer les messages en cause à temps, avant que l'application ne plante. L'autre contact ne peut donc pas supprimer le message d'origine ou la réponse non plus pour que les choses reviennent à la normale. Et il est de toutes manières nécessaire d'effacer les messages sur les deux appareils pour que la situation soit rétablie.

Actuellement, la seule solution connue consiste à supprimer l'intégralité de l'historique des conversations dans les paramètres de Messages. Les deux interlocuteurs perdent alors l'ensemble de leurs messages, ainsi que toutes les photos et vidéos partagées qui ne soient pas enregistrées ailleurs que dans l'app. Une fonction de restauration permet de récupérer ses contenus, mais le bug refait alors son apparition.

Vous l'avez compris, pour éviter les ennuis, mieux vaut éviter de répondre à un cadran d'Apple Watch qui vous est partagé si votre iPhone est déjà sous iOS 18. Apple devrait publier un correctif assez rapidement, mais restez sur vos gardes.

