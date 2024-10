iOS 18 fait fondre la batterie de ces iPhone même quand on ne s’en sert pas

La mise à jour iOS 18 semble touchée par un bug nuisant à l'autonomie de certains iPhone. Leur batterie descend bien plus vite que la normale, même si le mobile est en veille.



Inévitable. Dès que la moindre mise à jour majeure d'un système d'exploitation est lancée, les bugs surviennent et les témoignages similaires commencent à affluer sur Internet. Au bout d'un certain nombre, la firme derrière l'OS se fend généralement d'un message pour expliquer qu'elle a conscience du problème et qu'elle travaille à sa résolution. En attendant, ce sont les utilisateurs qui trinquent. Dernièrement, les propriétaires d'iPhone passés sous iOS 18 ne pouvaient presque pas se servir de l'appareil.

Le souci a depuis été corrigé, mais pour mieux laisser la place à un nouveau tout aussi gênant. Que ce soit sur les réseaux sociaux comme Reddit ou les forums officiels d'Apple, tous les commentaires parlent de la même chose : une baisse beaucoup trop rapide de la batterie depuis le passage à iOS 18. La multiplicité des récits permet de dégager un point commun. Apparemment, seule une gamme d'iPhone est touchée par le phénomène.

Ces iPhone sous iOS 18 voient leur batterie fondre à vue d'œil sans raison

Manque de chance pour celles et ceux qui pensaient gagner au change en passant à la dernière génération, ce sont les iPhone 16 dont il est question. Modèle standard, iPhone 16 Plus ou Pro Max, aucun n'est épargné. L'internaute répondant au pseudonyme de mlaprise sur Reddit a fait un test. Après avoir chargé son iPhone 14 Pro et son 16 Pro à 100 %, il les a utilisé de la même manière avant de les laisser en veille. En 36h, la batterie du 14 Pro est descendue à 85 %, celle du 16 Pro à 58 %.

Une différence très importante que de nombreuses personnes constatent à leur niveau, sans jamais pouvoir expliquer ce qui la provoque. Paradoxalement, certains pensent que cela survient surtout quand le téléphone est au repos, expliquant que la perte se stabilise au moment où ils commencent à s'en servir. D'autres pointent du doigt la lecture de musique, qui d'après eux exacerbe la chute. Quoi qu'il en soit, c'est désormais à Apple de se pencher sur ce problème et de proposer rapidement une solution.