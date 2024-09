Pour améliorer l'autonomie des anciens iPhone compatibles, iOS 18 utilise apparemment une astuce qui fera froncer les sourcils de plusieurs utilisateurs. Elle impacte un autre aspect des mobiles.



Les heureux détenteurs d'un iPhone compatible n'ont pas manqué de passer à iOS 18 depuis son déploiement le 16 septembre dernier. L'occasion de découvrir toutes les nouveautés proposées par le système d'exploitation ainsi que ses remaniements graphiques, à défaut de profiter de l'IA Apple Intelligence. C'est également l'opportunité pour les enthousiastes de se lancer dans une série de tests de performance en tout genre. Le but étant de découvrir ce qu'apporte vraiment iOS 18 en terme d'optimisation des performances ou d'autonomie par exemple.

Ceux effectués par Geekerwan montrent quelque chose d'à la fois intéressant et surprenant. Il a découvert que sur les iPhone compatibles à la fois avec iOS 17 et iOS 18 (ce qui exclu donc les iPhone 16, impossibles à “downgrader”), la batterie tient plus longtemps une fois la mise à jour effectuée. C'est donc une très bonne nouvelle. Mais le youtubeur a également compris comment Apple s'y prend pour y parvenir, et c'est un peu moins sympathique.

iOS 18 rend votre ancien iPhone plus endurant, mais au détriment d'autre chose

En faisant tourner le benchmark Geekbench 6, le vidéaste se rend compte que les performances d'un iPhone 15 Max sous iOS 18 sont moins bonnes que le même sous iOS 17. C'est le cas aussi bien sur une tâche mono-cœur que multi-cœurs, ainsi que sur d'autres modèles d'iPhone. En réalité, Apple semble avoir différé le moment auquel le processeur du mobile atteint sa fréquence maximale. Dans le cas de l'iPhone 15 Pro Max, il en résulte une baisse de puissance d'environ 4 %.

En revanche, la consommation d'énergie s'en trouve réduite, ce qui augmente l'autonomie. Heureusement pour les personnes concernées, il y a très peu de chances pour que la diminution de puissance soit perceptible à l'usage. On ignore cependant à quel point le procédé va permettre de tenir l'iPhone éloigné plus longtemps de son chargeur. D'autres tests se chargeront sûrement de quantifier cela dans les prochains jours.