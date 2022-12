Internet Explorer va définitivement disparaître avec la prochaine mise à jour de Microsoft Edge

Microsoft a annoncé que l’une des prochaines mises à jour de son navigateur Edge désactiverait définitivement Internet Explorer sur Windows 10, 8 et 7. Le dernier clou dans le cercueil d’un logiciel qui prend tout son temps pour mourir.

Internet Explorer ne veut décidément pas passer le relai, mais Microsoft fait tout pour lui forcer la main. Prochainement, une mise à jour d’Edge désactivera définitivement l’auguste navigateur Internet sur les derniers ordinateurs où il est encore actif.

En juin dernier, la firme de Redmond a signé la fin du support d’IE 11 pour tous les ordinateurs. Toutefois, il peut rester des reliquats sur certains PC, notamment sur Windows 10, 8.1 et 7. Le 14 février prochain, une grosse mise à jour d’Edge les supprimera purement et simplement.

Internet Explorer supprimé des ordinateurs encore équipés

Le but est de rendre la transition totalement invisible pour les derniers irréductibles. A partir de cette date, l’ouverture d’Internet Explorer redirigera automatiquement vers le navigateur Edge, basé sur le moteur Chromium. Lors d’une prochaine mise à jour en juin prochain, ce seront toutes les références visuelles à Internet Explorer qui seront définitivement retirées. Ainsi, sur les PC sur lequel il est encore installé, les icones et les mentions au logiciel disparaitront automatiquement. Microsoft espère que tous les utilisateurs seront passés à Edge d’ici là.

Il faut s’avoir qu’Internet Explorer résiste encore chez une très faible minorité d’utilisateurs, mais que le navigateur est en réalité en mode « zombi » depuis déjà quelques temps. Par exemple, depuis fin 2020, toute page ouverte avec IE vers un site non compatible ouvre le navigateur Edge. IE est utilisé aujourd’hui notamment par les professionnels qui s'en servent pour vérifier si certains sites s’exécutent encore avec.

Plus encore, Internet Explorer n’existe plus pour ceux qui mettent déjà régulièrement à jour leur Windows 10 ou qui l’ont réinstallé. Sur Windows 11, le navigateur n’est même pas présent, remplacé par Edge. Bref, Internet Explorer, qui avait déjà les deux pieds dans la tombe, va définitivement sombrer dans le passé et devenir le symbole d’une époque révolue. L’objectif de Microsoft, à terme, est que plus un seul utilisateur ne lance IE dans un futur proche.