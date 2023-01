Internet : cette nouvelle technologie promet un débit de 1,8 Pbit/s, du jamais vu !

Des chercheurs de l'université technique du Danemark et de l'université de technologie de Chalmers en Suède ont mis au point une technologie capable de transmettre des données à des débits complètement fous. Explications.

Alors que des scientifiques ont trouvé le moyen de voir des personnes à travers le mur grâce aux ondes Wi-Fi, des universitaires danois et suédois viennent de mettre au point une technologie qui pourrait révolutionner Internet. Cette équipe, composée de chercheurs de l'université technique du Danemark et de l'université technologique de Chalmers (Suède), a développé un nouveau système permettant de transférer des données à des débits jamais vus auparavant.

Pour résumer, ce système comprend notamment une puce photonique capable de diviser un faisceau de lumière en plus de 8 000 couleurs différentes, chaque couleur étant isolée et utilisée comme vecteur pour le transfert de données.

Des débits hallucinants de 1,8 pétabit par seconde

Cet outil, baptisé “peigne de fréquences” par les chercheurs, a atteint un débit ahurissant de 1,8 pétabit par seconde lors des premiers essais. Pour vous donner un ordre d'idée, un pétabit est égal à un million de gigabits. En d'autres termes, les scientifiques ont enregistré une vitesse de transfert de 1 800 000 000 000 Mbit/s !

Toujours dans un souci de remettre ces chiffres en perspective, sachez que la vitesse moyenne de l'internet à Monaco (qui profite des débits les plus rapides au monde depuis ce début 2023) est de 262 Mbit/s. De fait, cela ne représente que 0,0000146 % des vitesses atteintes par l'équipe dano-suédoise.

Comme le rappellent nos confrères du site spécialisé NewScientist, des débits en pétabit ont été déjà été enregistrés par le passé. Le précédent record établi est de 10,66 pétabits par seconde, mais il avait nécessité l'utilisation d'un grand nombre d'équipements particulièrement encombrants.

Un système prometteur pour l'avenir d'internet

Or, le système développé par ces universitaires présente à l'inverse l'avantage d'être compacte tout d'abord, mais surtout évolutif. Et par là, on veut entendre qu'il sera possible de le miniaturiser pour l'intégrer à termes dans divers matériels de pointe. “Nos calculs montrent qu'avec la seule puce fabriquée par l'université technologique de Chalmers et un seul laser, nous pourrons transmettre jusqu'à 100 Pbit/s”, assure Asbjørn Arvad Jørgensen, l'un des principaux chercheurs du projet.

Bien entendu, ne vous attendez à profiter d'un tel débit à domicile sur votre PC avant plusieurs années. Il faut rappeler que la vitesse à laquelle vous pouvez télécharger des données sera toujours limitée par la vitesse d'écriture de votre disque dur ou de votre SSD.

Source : TechRadar