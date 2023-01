Ces scientifiques ont trouvé le moyen de voir les gens à travers les murs avec le WiFi

Des scientifiques de Pittsburgh ont trouvé un moyen d’utiliser les ondes WiFi pour cartographier les poses d’un corps humain, même si ce dernier est situé derrière un mur.

Des milliers d’universitaires cherchent le moyen de voir à travers les murs. Pour ce faire, ils conçoivent des technologies toujours plus évoluées, impliquant l’utilisation de rayons laser et autres détecteurs de photon. Une équipe de scientifiques de l’Université Carnegie Mellon a trouvé une technique beaucoup plus simple, à base de routeurs Wifi et d'Intelligence artificielle.

MM Jiaqi Geng, Dong Huang, et Fernando de la Torre ont publié un papier exposant le détail d’une méthode leur permettant de détecter et de modéliser en 3D les corps humains et les objets, même s’ils sont situés derrière un mur. Bien que cette vision par delà les obstacles soit un sujet étudié par de nombreux chercheurs, leurs inventions ne seront, pour la plupart, jamais proposées au grand public. Elles sont soit trop coûteuses, trop encombrantes, ou simplement inenvisageables pour des questions légales.

Ces scientifiques utilisent les ondes WiFi pour cartographier les positions d'un corps humain

L’équipe de Carnegie Mellon a développé un réseau neuronal qui corrèle la phase et l’amplitude d’un signal WiFi à 24 régions différentes du corps humain grâce aux données fournies par Densepose. Ce logiciel cartographie et retranscrit en 3D les pixels composant la surface d'un corps humain dans une image. Selon eux, cette technique fonctionne aussi bien qu'une approche basée sur l’étude d’images. Selon eux, « cette technologie pourra être mise à profit pour veiller au bien-être des personnes âgées ou pour identifier des comportements suspicieux à votre domicile ».

MM De la Torre, Geng et Huang ne sont pas les seuls scientifiques à tenter de créer cette invention qui rapprocherait les humains des superhéros. Dès 2015, le prestigieux MIT développait un programme permettant d’afficher les silhouettes de personnes se trouvant de l’autre côté d’une paroi opaque. Plus récemment, des chercheurs de l’Université de Waterloo au Canada utilisaient le WiFi pour repérer les objets connectés à travers les murs.

Source : Vice