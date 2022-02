Les processeurs Intel ont deux fois moins de failles de sécurités que ceux d’AMD

Intel a récemment dévoilé une étude sur la sécurité de ses processeurs. Dans cette dernière, le constructeur admet que ses Alder Lake ont été victimes de 16 failles au cours de 2021, et n’oublie pas de se comparer à son concurrent AMD, en relevant de son côté 31 vulnérabilités. En revanche, la tendance s’inverse du côté des GPU.

Sur le secteur des processeurs, la guerre règne entre Intel et AMD. Si le premier est le leader historique, son rival est devenu au fil du temps un concurrent de plus en plus sérieux, jusqu’à gratter 25 % des parts de marché en 2021. Quand vient le moment de faire son choix, l’utilisateur va en toute logique comparer la puissance de chaque modèle. Mais il y a un autre domaine sur lequel il convient de s’attarder : la sécurité.

En effet, il n’est pas rare que les processeurs soient victimes de vulnérabilité. Si la plupart d’entre elles sont rapidement repérées et corrigées par les équipes techniques des marques, certaines passent entre les mailles du filet et peuvent causer de sérieux dégâts au PC sur lequel le CPU est installé. C’est pourquoi Intel a récemment sorti une étude posant le bilan de la sécurité de ses processeurs.

Sur le même sujet : Intel — 5 générations de CPU sont visées par une faille catastrophique impossible à corriger !

Les processeurs Intel sont bien plus sûrs que ceux d’AMD… selon Intel

On y apprend ainsi que les processeurs de la firme ont été victimes de « seulement » 16 failles de sécurité au cours de l’année 2021. Parmi ces dernières, 10 ont été détectées en interne, tandis que les six autres ont été rapportées par les utilisateurs. Bien évidemment, Intel n’est pas passé à côté de l’opportunité de se comparer à son concurrent direct. Ainsi, le constructeur relève 31 vulnérabilités chez les CPU AMD, soit presque deux fois plus.

Toutefois, le constat est tout autre du côté des GPU. En effet, alors qu’Intel affiche un total de 51 failles de sécurité sur ces composants, AMD n’en a subi que 27. Le calcul global donne donc la faveur à ce dernier, avec 58 vulnérabilités contre 67 pour Intel. Autrement dit, la bataille est loin d’être gagnée pour le leader du marché. D’autant que l’étude ne donne pas de chiffres concernant les Alder Lake, sa 12e génération lancée en 2021.