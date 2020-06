Intel intègre un nouveau SSD P4510 à sa gamme lancée en 2018. Ce modèle réservé aux professionnels est désormais disponible avec une capacité maximale de 15,3 To, pour une vitesse de lecture séquentielle de 3100 Mo/s.

En 2018, Intel lançait une nouvelle gamme de SSD réservée aux professionnels : les P4510. Jusqu’alors, le modèle plus imposant était doté d’une capacité maximale de 8 To, le tout en format U.2. Or, ce mercredi 24 juin 2020, le constructeur complète sa gamme avec une version inédite du P4510.

Sur cette mouture, l’entreprise a vu les choses en grand avec une capacité maximale de 15,3 To.

Ce modèle EDSFF pour Enterprise Data Center SSD Form Factor est toujours destiné au milieu professionnel. Contrairement aux précédentes versions du P4510, cette mouture utilise le format E1.L et une interface PCIe 3.1 x4. En outre, il embarque de la mémoire NAND 3D TLC à 64 couches. Les pros pourront faire leur choix entre deux versions, équipées respectivement d’un dissipateur de 9,5 mm ou de 18 mm.

Pour les professionnels en mal de stockage

Concernant les vitesses de lecture et d’écritures séquentielles, elles atteignent les 3100 Mo/s. Côté écriture et lecture aléatoire, ce nouveau P4510 atteint respectivement les 583 000 et 131 400 IOPS. Concernant l’endurance, elle monte à 22,7 TWB (téraoctets totaux écrits). Le constructeur garantit son produit 5 ans, mais cette durée de vie dépend toutefois du type d’utilisation.

Si ce SSD est amené à écrire presque constamment, sa durée de vie peut nettement diminuer. Selon Intel, le temps de fonctionnement prévu entre deux pannes (MTBF) est tout de même de deux millions d’heures. Venons-en ensuite au prix, Intel affiche son P4510 15,3 To à 4700 $ l’unité, soit à peu près 4170 € après conversion. Pour rappel, les P4510 sont donc désormais disponibles en cinq modèles différents, allant de 1 To à 15,3 To de capacité. Seul ce dernier modèle fonctionne sous le format E1.L. Tous les autres fonctionnent en facteur de forme U.2.

Source : Intel