Intel corrige un gros bug de Windows, le Poco F5 est officiel, c’est le récap’

Les problèmes d’écrans bleus de la mort sur Windows 10 et 11 sont enfin résolus, Xiaomi dévoile officiellement sont Poco F5, le gouvernement prépare de nouvelles mesures concernant les ZFE pour 2023… bienvenue dans le récap' de la veille !

Bonne nouvelle pour les utilisateurs Windows et les aficionados de Xiaomi : le problème d’écran bleu de la mort causé par la dernière mise à jour a été corrigé, tandis que le Poco F5 a eu droit à une présentation officielle qui donne l’eau à la bouche. Mauvaise nouvelle en revanche pour les automobilistes roulant avec un véhicule polluant : les restrictions des ZFE vont se renforcer dès le 1er janvier prochain.

Intel déploie un correctif contre les derniers écrans bleus de la mort de Windows

Tout a commencé la semaine dernière, lorsque Microsoft a déployé une mise à jour de sécurité somme toute assez classique auprès des utilisateurs. Malheureusement, celle-ci contenait un terrible bug qui a entraîné de nombreux écrans bleus de la mort chez ces derniers. Si une solution temporaire était disponible, on attendait encore un véritable correctif de la firme. C’est finalement Intel qui est venu à la rescousse avec une mise à jour de ses pilotes Wi-Fi et Bluetooth. On vous explique comment les installer dans l’article ci-dessous.

Xiaomi dévoile officiellement son Poco F5

Le Redmi K60, qui sera certainement baptisé Poco F5 dans nos contrées, a eu droit à sa présentation hier. Les Redmi K60 Pro, Redmi K60 et Redmi K60E sont tous équipés d’un écran OLED avec une fréquence de rafraîchissement 120 Hz, d’un processeur Snapdragon 8 Gen 2 et de 8 à 12 ou 16 Go de RAM LPDDR5X. On retrouve une batterie de 5 000 mAh sur le Redmi K60 Pro et de 5 500 mAh sur les Redmi K60 et Redmi K60E. Le smartphone se distingue avec un capteur principal Sony IMX800 de 50 MP.

Les ZFE vont évoluer d’ici quelques jours

Depuis leur mise en place en 2015, les ZFE ne cessent d’être renforcées par le gouvernement. Alors que celui-ci prévoit la création de 43 nouvelles ZFE d’ici 2024, de nouvelles mesures sont d’ores et déjà en préparation pour le 1er janvier prochain. À compter de cette date, tous les véhicules Crit'Air 5 seront interdits de circulation dans les ZFE. D’autres restrictions entreront en vigueur au cours de l’année.

