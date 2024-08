Intel Core Ultra 285K : plus rapide et moins énergivore, ce benchmark nous vend déjà du rêve

Le prochain processeur Core Ultra 9 285K « Arrow Lake » d'Intel s'est déjà imposé comme le nouveau champion des benchmarks, surpassant les meilleures puces actuelles d'Intel et d'AMD.

Un nouveau test sur Geekbench 6 a révélé les capacités de la nouvelle génération de puces d’Intel, et en particulier, du prochain Core Ultra 285K. Testé sur une carte mère ASUS ROG STRIX Z890-A Gaming WIFI avec 64 Go de mémoire rapide DDR5-6400, le Core Ultra 9 285K s’est montré plus rapide que les meilleures puces actuelles du marché.

On sait désormais avec certitude que le Core Ultra 9 285K présente une configuration de 24 cœurs et 24 threads, avec 8 « P-Cores » haute performance et 16 « E-Cores » efficaces. Il offrirait une fréquence de base de 3,7 GHz et une accélération jusqu'à 5,7 GHz, si l’on en croit le benchmark. Dans les détails, on voit que les cœurs sont montés jusqu’à 5696 MHz.

Quelles performances pour la puce Core Ultra 285K d’Intel ?

En termes de performances sur un cœur, le Core Ultra 9 285K a obtenu un score impressionnant de 3450 points, dépassant le Core i9-14900KS de 8 % et le Ryzen 9 9950X de 4 %. Les prouesses multicœurs de la puce sont encore plus remarquables, avec un score de 23024 points, soit une avance de 5,1 % sur le Core i9-14900KS et un avantage stupéfiant de 14 % sur le Ryzen 9 9950X.

Ces chiffres sont particulièrement impressionnants si l'on considère que le Core i9-14900KS, le fleuron actuel d'Intel, affiche une vitesse d'horloge fulgurante de 6,2 GHz, soit un avantage de 500 MHz par rapport au Core Ultra 9 285K. Cela suggère que la prochaine architecture « Arrow Lake » d'Intel apporte une amélioration significative de l'IPC (instructions par horloge), ce qui compense les vitesses d'horloge légèrement inférieures. Le processeur de 14e génération pouvait aussi compter sur la technologie hyperthreading, qui portrait le nombre de threads à 32, tandis que le nouveau processeur n’en compte que 24.

En outre, le Core Ultra 9 285K devrait consommer près de 100 W de moins que les puces Raptor Lake, réputées pour être gourmandes en énergie. Par rapport à son prédécesseur direct, le Core i9-14900K, le Core Ultra 9 285K offre un gain de performance de 11,7 % sur un cœur et de 10,2 % en multicœur.

La gamme Core Ultra d'Intel, qui comprend le Core Ultra 7 265K et le Core Ultra 5 245K, devrait être lancée le 10 octobre, en même temps que le modèle phare Core Ultra 9 285K. Ces puces seront dotées des nouveaux cœurs de performance « Lion Cove » et des cœurs d'efficacité « Skymont », ainsi que de la puce graphique intégrée Alchemist Xe-LPG. Il s’agirait là aussi d’une amélioration significative par rapport à la génération actuelle.

Source : Geekbench