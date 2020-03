Installer Android ou Linux sur iPhone est désormais possible en bêta !

Installer Android ou Linux sur un iPhone est désormais possible dans une première bêta grâce au travail de longue haleine du Project Sandcastle.

Les fondateurs du spécialiste de la virtualisation sur ARM Corellium annoncent la mise en ligne du Project Sandcastle, et avec lui les deux toutes premières images qui, lorsqu’on les flashe sur un iPhone, remplacent complètement iOS par Android ou Linux !

Les responsables du projet expliquent : « il y a plus de 10 ans, nos co-fondateurs [de Corellium, ndlr] David Wang et Chris Wade ont lancé un projet visant à porter Android sur le premier iPhone. Le projet d’origine a pris une année, bénéficiant de la participation des meilleurs ingénieurs sur iOS dans le monde. Aujourd’hui, nous sommes parvenus à le faire pour la dernière version d’Android, sur un modèle d’iPhone plus sophistiqué, en moins d’un mois ».

Et de promettre la « liberté de lancer un autre système d’exploitation » à terme sur tous les iPhone. Car pour l’heure le projet est en bêta. Ce qui signifie, à ce stade, qu’il n’y a qu’une image Android et une image Linux, compilées exclusivement pour les iPhone 7 et 7+. Par ailleurs, de nombreuses fonctionnalités ne sont pas disponibles, en particulier la prise en charge du GPU, de l’audio, de la connectivité cellulaire, du bluetooth et des capteurs photo.

Par ailleurs, précise Project Sandcastle, la prise en charge du système de fichiers APFS est encore incomplète. L’écriture est qualifiée d’expérimentale, et le système est donc en lecture seule. Autant dire qu’il ne faut surtout pas installer ces images sur un iPhone que vous prévoyez vraiment d’utiliser. D’autant que cela devrait faire sauter la garantie. Néanmoins, l’existence de ce projet et ce premier résultat nourrit l’espoir qu’il devienne possible de virer iOS sur n’importe quel iPhone au profit d’Android.

On aimerait aussi que l’inverse soit possible, tant qu’à faire, pour permettre aux utilisateurs Android plus de choix. Et puis, vu qu’on est pas à ça près, qu’un gestionnaire de démarrage permettant le dual boot soit aussi disponible… Qu’en pensez-vous ? Partagez votre avis dans les commentaires. Pour accéder au projet Sandcastle, c’est par ici :

