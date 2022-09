Instagram condamné à 405 millions d’euros d’amende avoir dévoilé les données d’enfants

La Commission irlandaise de protection des données a infligé une amende de 405 millions d'euros à Meta après une enquête sur la façon dont elle a traité les données des adolescents dans l’Union européenne.

Instagram vient de recevoir une des amendes les plus élevées en vertu du règlement général de l'Union européenne sur la protection des données. L'organisme irlandais de surveillance de la protection des données a infligé à Instagram une amende de 405 millions d'euros pour la manière dont elle a traité les données personnelles des adolescents sur sa plateforme.

L'amende, qui est la deuxième plus élevée au titre du RGPD après la pénalité de 886 millions d'euros infligée à Amazon l’année dernière, est la troisième infligée par le régulateur irlandais à une entreprise appartenant à Meta. On se souvient que le groupe a déjà dû s’acquitter d’une amende de 17 millions d’euros au début de l’année pour d’autres manquements au RDPD européen, et une autre amende de 60 millions d’euros pour sa gestion déséquilibrée des cookies publicitaires.

Que reproche le régulateur à Instagram ?

L'autorité de régulation irlandaise a ouvert une enquête sur l'application il y a deux ans, en raison de numéros de téléphone et d'adresses électroniques accessibles au public provenant d'adolescents ayant des comptes professionnels sur la plateforme et de la présence de comptes publics par défaut pour des enfants âgés de 13 à 17 ans.

Jusqu'à l'été dernier, Instagram partageait vraisemblablement automatiquement les coordonnées des enfants s'ils exploitaient une entreprise ou un compte de créateur, ce qui permettait à des adultes de les contacter. Cette pratique aurait impacté des millions d'enfants dans l'Union européenne, mais aucun chiffre précis n’a été communiqué.

Meta a déclaré dans une déclaration qu'elle a mis à jour le paramètre public par défaut il y a plus d'un an, et que « toute personne de moins de 18 ans a automatiquement son compte réglé sur privé lorsqu'elle rejoint Instagram, de sorte que seules les personnes qu'elles connaissent peuvent voir ce qu'elles publient, et les adultes ne peuvent pas envoyer de messages aux adolescents qui ne les suivent pas ». Meta ne serait pas d'accord avec la façon dont cette amende a été calculée et aurait l’intention de faire appel.