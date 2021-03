Indiana Jones : les 4 films débarquent en Blu-Ray 4K Ultra HD pour les 40 ans de la saga

À l’occasion des 40 ans d’Indiana Jones, les studios Paramount sortent l’intégrale en la saga en coffret Blu-Ray 4 K Ultra HD. Alors qu’un cinquième opus est prévu pour 2022, il est temps de (re) découvrir les aventures de l’archéologue le plus connu au monde.

En 1981 sort Indiana Jones et les Aventuriers de l’Arche perdue, film d’aventure culte s’il en est qui a marqué les esprits de toute une génération. Comme de nombreuses réalisations de Steven Spielbierg, l’œuvre et ses suites conviennent aussi bien pour les petits que pour les plus grands, ce qui n’a pas manqué de faire les belles heures de Paramount. Le studio de production a donc décidé de fêter en grande pompe les 40 ans de la saga en proposant l’intégrale des films en coffret Blu-Ray 4 K Ultra HD.

Le coffret sera disponible à la vente le 8 juin 2021. « Le classique du cinéma qui a lancé la saga, Les Aventuriers de l’Arche perdue, célèbre cette année son 40e anniversaire, présentant pour la première fois aux spectateurs l’homme au chapeau le 12 juin 1981. 40 ans plus tard, le héros légendaire continue de captiver de nouvelles générations de fans », se targue Paramount. Une belle occasion donc de revivre les frissons de l’époque en ultra haute définition.

L’intégrale d’Indiana remise au goût du jour

« Pour la première, les quatre films sont disponibles ensemble en 4K Ultra HD avec Dolby Vision et HDR-10 pour une qualité d’image optimale et un audio Dolby Atmos de pointe », continue Paramount. « Chaque film a été méticuleusement remastérisé à partir de numérisations 4K des négatifs originaux avec un travail complet d’effets visuels pour assurer l’image la plus pure et de la plus haute qualité ». Steven Spielberg lui-même, réalisateur des quatre films, a approuvé le travail de remasterisation.

Sur le même sujet — Netflix tue les ventes de DVD et Blu-Ray selon cette étude

Le coffret inclut également de nombreux bonus comme des images du tournage de chaque opus, les bandes-annonces originales et un accès aux copies digitales. Au total, ce sont plus de sept heures de contenus que les fans de la série pourront visionner. Le cinquième épisode, quant à lui, arrivera au cinéma le 29 juillet 2022. Heureusement, nous avons de quoi patienter d’ici là.