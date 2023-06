Il révolutionne les QR codes grâce à l’IA générative, les étiquettes ne seront plus jamais les mêmes

Un programmeur se faisant appeler nhciao a présenté le fruit de son travail sur les IA génératives et les codes QR. Cela donne de magnifiques œuvres d’art carrées, et scannable. Le grand public et le monde de la pub vont très certainement adorer.

Les membres de Reddit ont donc eu la primeur de ce qui s’annonce comme une véritable révolution artistique et marketing. Non seulement les huit codes QR qu’il a publiés ont été générés par l’IA, mais en plus de cela, ils sont magnifiques… et fonctionnels. L’âge des austères codes-barres en noir et blanc arrive à sa fin.

L’ingénieur a publié des images de codes QR dans le style des animes et autres estampes asiatiques. Scanner ce QR code avec votre smartphone sous Android ou iOS vous redirigera vers un site du programmeur. Parvenir à ce résultat a nécessité un long travail de préparation. nhcia a mis à profit le modèle d’apprentissage automatique de Stable Diffusion et d’autres technologies pour générer des images à partir de descriptions textuelles et les adapter au format spécifique aux QR codes.

L'IA générative de Stable Diffusion permet de créer des code QR aussi beaux qu'utiles

Les QR codes sont actuellement utilisés aussi bien dans le commerce, dans le marketing, que dans l’industrie. Ils peuvent renfermer divers types de données, qu’il s’agisse d’images, d’un hyperlien ou tout simplement, de texte. Une propriété souvent exploitée par les hackers, malheureusement. Leur aspect austère est un avantage autant qu’un inconvénient : ils ne sont pas très beaux, mais au moins ils restent discrets. Par la magie de l’IA, il est désormais possible de placer un code QR dans un véritable tableau, et cela change tout.

Comment nhcia s’y est-il pris pour accomplir ce petit prodige ? Sans entrer dans le détail technique que vous retrouverez sur son blog (en chinois), notre homme a profité des capacités de génération d’images de Stable Diffusion et des capacités de correction d’erreur des QR codes (quick response code), qui leur permettent de restaurer les informations manquantes si une partie des blocs est absente ou abîmée. Cette spécificité a permis au programmeur de créer des codes QR aux motifs complexes qui font presque oublier qu’il s’agit d’une étiquette à scanner.