Il mine du Bitcoin avec des clés USB, le ministère de la Justice ciblé par un ransomware, c’est le récap

Un mineur muni d’une configuration assez peu onéreuse a gagné 6,25 bitcoins, soit 200 000 euros environ, le ministère de la Justice a été ciblé par un ransomware et les pirates menacent de publier des données sensibles, la puce M1 Max d’Apple du MacBook Pro ne fait pas le poids face à l’Intel Core i9-12900HK Alder Lake sur des benchmarks. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du 27 janvier 2022 !

L’Intel i9-12900HK Alder Lake aurait l’avantage face à la puce M1 Max d’Apple, vraiment ?

D’après un test du PC MSI GE76 Raider équipé de la nouvelle puce Intel Core i9-12900HK Alder Lake, celle-ci serait légèrement plus puissante que le processeur M1 Max d’Apple que l’on retrouve par exemple sur le MacBook Pro 16 pouces. En effet, la puce d’Intel serait 7 % plus puissante sur le benchmark Geekbench 5. Cependant, il faut noter que celle-ci consomme beaucoup plus que sa rivale d’Apple, puisqu’elle requiert plus de 100 W, contre seulement 40 W pour la M1 Max.

Le ministère de la Justice victime d’un ransomware

Le ministère de la Justice aurait été la cible du ransomware LockBit, capable d’accéder à des données avant de chiffrer leur accès pour les rendre inutilisables. Comme le suggère Defend Intelligence, il est possible que les hackers aient en leur possession les informations confidentielles des citoyens. Les pirates exigent le versement d’une rançon avant le 10 février prochain, sous peine de divulguer des données compromises grâce au piratage du site du ministère de la Justice.

Il mine du Bitcoin sur des clés USB et fait fortune

Alors que la plupart des mineurs investissent plusieurs dizaines de milliers d’euros dans des Rigs remplies de cartes graphiques, certains se tournent plutôt vers des solutions plus abordables telles que les Compac F de Gekkoscience à 250 dollars. Il s’agit d’une petite unité de calcul dont la puissance est de 200 gigahashes par seconde ou 350 gigahashes une fois overlockée. Un mineur a décidé d’en utiliser 9 à la fois et a réussi à faire fortune. En effet, il est parvenu à résoudre un bloc du réseau bitcoin équivalent à 6,25 Bitcoins, soit 215 000 dollars.

