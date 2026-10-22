Il jailbreake sa Nintendo Switch 2 via une faille logicielle et s’éclate avec des personnages improbables sur Mario Kart World

On en connaît un qui risque de ne pas apprécier : alors que Nintendo mène une lutte acharnée contre le piratage de ses consoles, un développeur vient de jailbreaker sa Switch 2 grâce à l’exploitation d’une faille uniquement logicielle. Ce débridage permet d’exécuter des mods et des applications homebrew, et notamment de jouer à Mario Kart World avec des personnages inédits.

Nintendo a la réputation d’être une entreprise procédurière et elle entretient sa réputation : afin de pousser les utilisateurs de ses consoles à jouer selon ses propres règles, elle n’hésite pas à briquer les Switch 2 des joueurs qui ne les respectent pas et à intenter (et gagner) des procès à ceux qui se rendent coupables de piratage.

Ces risques, il y en a manifestement un à qui ça ne fait pas peur puisqu’il a découvert une faille logicielle et, en l’exploitant, est parvenu à débrider une Nintendo Switch 2. Le jailbreak permet, notamment, d’exécuter des applications homebrew et des mods.

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Cette faille de la Switch 2 permet de jouer à Mario Kart World avec des personnages personnalisés

Il s’agit d’un développeur, connu sur X sous le pseudo @pepsipu. C’est d’ailleurs dans une publication sur ce réseau social, ainsi que sur son blog, qu’il a partagé sa réussite. On y apprend que l’exploit est baptisé ns2jb et qu’il fonctionne sur le dernier firmware de la Switch 2, la version 23.0.1.

i jailbroke the nintendo switch 2 so i modded cinnamoroll, peter griffin, hatsune miku, and more into Mario Kart World, a switch 2 exclusive now watch my friends and i get cooked by bots learn more and get the exploit https://t.co/ykjgyfrFRp https://t.co/BOcFhejRz1 — pepsipu (@pepsipu) October 22, 2026

Les vulnérabilités exploitées seraient liées à la version Switch 1 de SmileBASIC, qui fonctionne via la rétrocompatibilité de la Switch 2. Ce qu’il faut retenir, c’est surtout que la faille a permis au développeur d’exécuter du code natif avec des autorisations système plus élevées – sans qu’aucune puce matérielle ne soit nécessaire.

Grosso modo, le jailbreak permet le développement d’applications homebrew, le modding, mais aussi la recherche sur les jeux et la sauvegarde des données. @pepsipu a publié une vidéo qui illustre concrètement les possibilités offertes par ce débridage : on comprend qu’il est parvenu à modifier Mario Kart World pour y introduire des personnages personnalisés, tels que Cinnamoroll, Hatsune Miku, Peter Griffin et Red d’Angry Birds.

Comme le souligne Notebookcheck, il ne s’agit cependant pas d’un jailbreak complet ou permanent de la Switch 2 : redémarrez la console et c’est comme s’il n’avait jamais existé. La console efface en effet l’exploit de la mémoire et les processus affectés reviennent à leur état normal. Nintendo ne tolère aucune modification de ses consoles qui ne soit pas autorisée, mais la faille exploitée étant éphémère et uniquement logicielle, le développeur échappera peut-être au procès.