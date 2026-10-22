Il jailbreake sa Nintendo Switch 2 via une faille logicielle et s’éclate avec des personnages improbables sur Mario Kart World

On en connaît un qui risque de ne pas apprécier : alors que Nintendo mène une lutte acharnée contre le piratage de ses consoles, un développeur vient de jailbreaker sa Switch 2 grâce à l’exploitation d’une faille uniquement logicielle. Ce débridage permet d’exécuter des mods et des applications homebrew, et notamment de jouer à Mario Kart World avec des personnages inédits.

Switch 2

Nintendo a la réputation d’être une entreprise procédurière et elle entretient sa réputation : afin de pousser les utilisateurs de ses consoles à jouer selon ses propres règles, elle n’hésite pas à briquer les Switch 2 des joueurs qui ne les respectent pas et à intenter (et gagner) des procès à ceux qui se rendent coupables de piratage.

Ces risques, il y en a manifestement un à qui ça ne fait pas peur puisqu’il a découvert une faille logicielle et, en l’exploitant, est parvenu à débrider une Nintendo Switch 2. Le jailbreak permet, notamment, d’exécuter des applications homebrew et des mods.

Lire aussi – Nintendo Switch 2 : écran, batterie, RAM, que nous réserve la nouvelle version européenne de la console ?

Cette faille de la Switch 2 permet de jouer à Mario Kart World avec des personnages personnalisés

Il s’agit d’un développeur, connu sur X sous le pseudo @pepsipu. C’est d’ailleurs dans une publication sur ce réseau social, ainsi que sur son blog, qu’il a partagé sa réussite. On y apprend que l’exploit est baptisé ns2jb et qu’il fonctionne sur le dernier firmware de la Switch 2, la version 23.0.1.

Les vulnérabilités exploitées seraient liées à la version Switch 1 de SmileBASIC, qui fonctionne via la rétrocompatibilité de la Switch 2. Ce qu’il faut retenir, c’est surtout que la faille a permis au développeur d’exécuter du code natif avec des autorisations système plus élevées – sans qu’aucune puce matérielle ne soit nécessaire.

Grosso modo, le jailbreak permet le développement d’applications homebrew, le modding, mais aussi la recherche sur les jeux et la sauvegarde des données. @pepsipu a publié une vidéo qui illustre concrètement les possibilités offertes par ce débridage : on comprend qu’il est parvenu à modifier Mario Kart World pour y introduire des personnages personnalisés, tels que Cinnamoroll, Hatsune Miku, Peter Griffin et Red d’Angry Birds.

Switch 2 jailbreak Mario Kart World pepsipu via X
Crédits : @pepsipu via X

Comme le souligne Notebookcheck, il ne s’agit cependant pas d’un jailbreak complet ou permanent de la Switch 2 : redémarrez la console et c’est comme s’il n’avait jamais existé. La console efface en effet l’exploit de la mémoire et les processus affectés reviennent à leur état normal. Nintendo ne tolère aucune modification de ses consoles qui ne soit pas autorisée, mais la faille exploitée étant éphémère et uniquement logicielle, le développeur échappera peut-être au procès.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Des parties trop difficiles sur Call of Duty : Modern Warfare 4 ? Certains joueurs misent sur cette astuce

Call of Duty: Modern Warfare 4 est disponible et le matchmaking fait une nouvelle fois parler de lui. Comme sur Warzone, certains joueurs utilisent un VPN dans l’espoir de trouver…

Cette étude montre l’impact du smartphone sur le sommeil et c’est une catastrophe

Une utilisation prolongée du smartphone avant le coucher dégrade fortement le sommeil et les capacités de chacun. Selon deux études récentes issues de Scientific Reports et JAMA Pediatrics, les écrans…

Problème de batterie sur votre Galaxy S25 ou S24 ? La mise à jour One UI 9 est peut-être en cause

Des utilisateurs constatent une autonomie en berne sur leur Galaxy S25 ou Galaxy S24 (quel que soit le modèle de la génération) depuis l’installation de la mise à jour vers…

Shark Matrix Plus 2-en-1 à -66% : l’excellent aspirateur laveur est à prix sacrifié en cumulant ces 2 offres

Vous cherchez un aspirateur robot puissant et pas cher ? Ce bon plan est fait pour vous ! L’excellent aspirateur laveur de sol Shark Matrix Plus est actuellement à 134,99…

Le prix des PC va encore augmenter : après la mémoire et les cartes graphiques, les processeurs vont coûter plus cher

Le prix des processeurs pour PC est en train d’augmenter jusqu’à 20 %. Monter sa machine devient très compliquée, alors que les tarifs de la DRAM, des disques SSD et…

Le très récent Poco C95 Pro avec 2 jours d’autonomie et un grand écran 6,9″ chute à moins de 240 € !

Si vous cherchez un smartphone pas cher avec un excellent rapport qualité-prix, la marque Poco de Xiaomi propose des modèles de qualité à des tarifs très raisonnables. C’est notamment le…

Mass Effect 5 s’appelait Mass Effect Universe, découvrez une bande-annonce du jeu qui ne sortira finalement jamais

Le jeu annulé qui devait être le prochain Mass Effect était baptisé Universe. Une bande-annonce produite à partir du travail de pré-production nous donne un aperçu de ce qu’il aurait…

Oppo Enco X4 officiel : ANC, fonctions IA, audio sans perte… découvrez les écouteurs sans fil haut de gamme sans compromis

Oppo officialise ses tout nouveaux écouteurs sans fil premium : les Enco X4. Réduction de bruit intelligente, premiers représentants sans fil de l’audio sans perte, son haut de gamme… La marque…

Elle n’a besoin ni de réseau mobile ni de Wi-Fi : quelle est cette messagerie Android et iOS que tous les manifestants s’arrachent ?

En à peine quelques jours, une application quasi inconnue du grand public s’est hissée tout en haut des téléchargements sur le Play Store et l’App Store. Et pour cause, elle…

Le premier iPhone pliable fait un gagnant inattendu, ce n’est pas Apple

Le premier iPhone pliable d’Apple est arrivé en boutique après plusieurs jours de préventes. En Chine, la curiosité pour ce format a visiblement débordé sur la concurrence. Le Huawei Pura…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.