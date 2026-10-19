Nintendo Switch 2 : écran, batterie, RAM, que nous réserve la nouvelle version européenne de la console ?

La nouvelle version de la Nintendo Switch 2 conçue pour l’Europe a été démontée, avec des changements pour certains composants, mais un écran qui n’évolue pas.

Nintendo a lancé une nouvelle version de sa Switch 2 en Europe pour se conformer à la réglemenation sur la réparabilité. Le constructeur a été contraint de modifier le design interne de sa console pour s’adapter à ces exigences, qui prévoient notamment de rendre plus facile le remplacement de la batterie par l’utilisiteur. On savait déjà que ce modèle conçu pour l’Europe est légèrement plus lourd que la capacité de la batterie est un peu plus faible, mais un démontage du créateur Modyfikator nous en apprend plus sur les entrailles de la bête.

Il note tout d’abord la présence de la nouvelle batterie plus aisément remplaçable. La même puce Nvidia propule l’appareil, qui est toujours équipé de 12 Go de RAM, mais provenant d’un fournisseur différent, ce qui n’est pas étonnant dans cette période de pénurie de mémoire. Modyfikator nous apprend aussi que le ventilateur et que la carte mère de la Switch 2 ont été modifiés.

La Nintendo Switch 2 V2 pour l’Europe conserve le même écran

En ce qui concerne l’écran, des rumeurs évoquaient l’intégration d’une nouvelle dalle signée Sharp, toujours LCD. Sur l’unité démontée, on constate que c’est le même ancien écran que sur la première mouture de la Switch 2. Il ne devrait donc pas y avoir de différence d’affichage sur le nouveau produit. Quant à la Nintendo Switch 2 OLED, elle embarquerait un écran Samsung et ne serait pas commercialisée avant la fin de l’année 2028. Son existence est même menacée par la crise de la RAM et du stockage.

“La Switch 2 V2 ressemble à une mise à jour de fabrication et de réparabilité, PAS à une amélioration des performances. Aucune preuve de graphismes plus rapides, de plus de RAM ou d’un refroidissement amélioré. Vous possédez déjà la V1 ? Il n’y a aucune raison convaincante de passer à la version suivante”, nous explique-t-on, ce qui était attendu. Vous pouvez admirer les photos des différents composants dans le tweet ci-dessous, avec entre autres la nouvelle conception de batterie.