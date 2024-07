Il est de nouveau possible d’installer légalement Fortnite sur son iPhone, on vous explique comment

Fortnite est revenu sur iOS ! Tim Sweeney, le PDG d’Epic Games, l’a annoncé dans un communiqué. Le jeu est pourtant toujours banni de l’AppStore. De fait, ce retour se fait via un magasin alternatif. Epic en a également profité pour annoncer ses plans pour le monde du mobile, et ils sont ambitieux.

Fortnite a été mis à la porte de l’AppStore en 2020. Quatre ans plus tard, le jeu revient enfin sur iOS. Apple n’a pas lâché du lest pour autant, puisque l’éditeur Epic Games a trouvé le moyen de s'y immiscer par un moyen détourné : les magasins alternatifs.

L’Union Européenne oblige en effet Apple à tolérer les magasins alternatifs -donc non contrôlé par la marque- sur son écosystème. Une aubaine pour le développeur Epic qui a annoncé un partenariat avec AltStore, l'une de ses boutiques en ligne indépendantes.

Epic Games Store revient sur iOS, voici comment en profiter

Pour télécharger Fortnite, rien de plus simple ! Il suffit d’ouvrir son navigateur sur son iPhone et de télécharger le store alternatif AltStore. Une fois installé, ce dernier permet de télécharger Fortnite comme sur l'AppStore classique. Pas de risque, pas d’illégalité, pas de manipulations complètes à faire.

Passer par ce biais permet à Epic de s'exonérer de la « taxe » Apple qui était au centre de la discorde. Pour rappel, l’éditeur avait choisi de vendre ses V-Bucks directement à l’intérieur de son jeu en évitant la commission de 30% à la firme de Cupertino, ce qui enfreignait les règles de l’AppStore. Une violation qui n'a pas été du goût d'Apple qui a tout simplement banni Fortnite.

Epic Games ne compte pas s’arrêter là et a de grandes ambitions pour le monde du mobile, à la fois sur iOS et sur Android. Dans un communiqué, il a annoncé que l’Epic Games Store sera disponible sur les deux OS. Cette plateforme alternative centrée sur le jeu devrait séduire les éditeurs, puisqu’il n’impose qu’une taxe de 12% pour les paiements et 0% pour les tiers. Nul doute qu’avec ces conditions, l’EGS devrait rapidement devenir un incontournable sur mobile.

Dernier point et pas des moindres : Epic a annoncé sa décision de se retirer du Galaxy Store, l’une des dernières boutiques officielles sur laquelle on pouvait trouver Fortnite. La raison est que One UI 6.1 bloque désormais par défaut le téléchargement latéral d’APK, donc de Fortnite. Un léger contretemps pour Epic qui compte bien imposer son EGS sur Android.