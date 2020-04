IFA 2020 : le plus grand salon tech européen est annulé… Enfin presque !

À cause de l’épidémie de coronavirus et des restrictions du gouvernement allemand, l’IFA n’aura pas lieu cette année. Tout du moins, pas sous la forme d’un salon classique, avec son lot de visiteurs et d’exposants. Les organisateurs ont semble-t-il une autre idée en tête.

Vous connaissez probablement la chanson : chaque année, les constructeurs liés à la tech, mais aussi leurs partenaires, les distributeurs, les journalistes et le grand public se fixent rendez-vous à l’occasion d’imposants salons à travers le monde. Ils portent le nom de CES, MWC ou IFA et se tiennent aux quatre coins du globe.

Si le premier de la liste (le CES) a bien eu lieu cette année, le deuxième (le MWC) a dû être annulé en dernière minute. Le salon dédié à la mobilité n’a pas ouvert ses portes en 2020 à cause du coronavirus. Alors, qu’en est-il de celui qui doit théoriquement se tenir début septembre à Berlin et qui se consacre quant à lui à l’ensemble des nouvelles technologies, sans préférence aucune ?

L’IFA 2020 est annulé, mais ses organisateurs ont un plan B

L’IFA, le plus grand salon européen de la tech, vient d’être annulé par ses organisateurs. En cause : le gouvernement allemand interdit toute manifestation de plus de 5000 personnes jusqu’au 24 octobre 2020. En revanche, il semble que les organisateurs travaillent actuellement sur un plan B. Ils expliquent ainsi dans un communiqué de presse que « le salon commercial le plus important au monde pour l’électronique grand public et les appareils électroménagers, ne pourra pas continuer comme d’habitude. »

Ils ajoutent par ailleurs vouloir travailler sur un concept alternatif : « la planification est bien avancée pour un concept qui permettra à l’IFA de remplir ses fonctions essentielles pour notre industrie – en tant que vitrine mondiale de l’innovation technologique et lieu de rencontre important pour les marques, les fabricants, les détaillants et les médias. »

Coup dur pour l’industrie de la tech : le salon berlinois réunit chaque année plusieurs centaines de milliers de personnes. L’édition 2019 de l’IFA avait par exemple accueilli plus de 250 000 visiteurs. Les organisateurs que sont GFU et Messe Berlin promettent de dévoiler leur plan de bataille très prochainement. Le salon se tiendra-t-il en comité extrêmement réduit ? Ou tout se déroulera-t-il en ligne et de manière virtuelle ? La balance pencherait davantage de ce côté, mais les paris sont ouverts. Et vous, comment imaginez-vous l’IFA 2020 ?