HyperX QuadCast et SoloCast : les microphones pensés pour le gaming et le streaming

Que ce soit pour jouer en ligne, streamer ses parties ou enregistrer un podcast, un accessoire est indispensable : un microphone de bonne qualité. Ne comptez pas capter votre audience avec un son de piètre qualité, c’est le facteur le plus important pour les viewers et auditeurs, même en vidéo. C’est pourquoi il convient d’investir dans un matériel offrant de bonnes prestations. Et comme toujours, se tourner vers la marque HyperX est une bonne idée, en l'occurrence ici avec les micros QuadCast, QuadCast S et Solocast.

Le HyperX QuadCast S, pour les meilleures sensations

Le QuadCast S est un microphone électrostatique à électret équipé de trois condensateurs de 14mm. Il se distingue par la possibilité de passer à l’envie ou au besoin à une directivité différente, faisant de cette référence un modèle de polyvalence et une bonne option pour ceux qui ne savent vers quel genre de directivité se tourner. Entre stéréo, omnidirectionnelle, bidirectionnelle et cardioïde, l’utilisateur peut faire des essais pour déterminer laquelle lui convient le mieux, et changer à tout moment en cas de nouvelle configuration.

Son pied amortisseur favorise l'absorption des vibrations et son filtre anti-pop intégré permet de supprimer les bruits indésirables afin de laisser une voix bien claire sans artifices perturbateurs. Avec sa fréquence d’échantillonnage de 48 kHz et un débit binaire de 16 bits pour une réponse en fréquence de 20Hz -20kHz, le HyperX QuadCast S délivre une excellente qualité audio.

Et ce n’est pas tout. Son design est très pratique pour faire des ajustements facilement et rapidement en pleine session de stream ou d’enregistrement. Cela grâce à une molette de contrôle de gain bien placée dont le rôle est de régler la sensibilité d’entrée. Mention spéciale aussi au capteur de fonction mute par pression positionné sur le haut du microphone, qui permet de l’éteindre d’un tapotement. Le témoin LED indique habilement si le micro est en train d'enregistrer ou non.

Et il faut bien sûr évoquer l’une des grandes exclusivités du QuadCast S, à savoir son système d’effets lumineux RGB brillants avec effets dynamiques, personnalisables via l’interface du logiciel maison HyperX NGENUITY. Une fonctionnalité qui donne la possibilité à l’utilisateur de créer une ambiance unique qui s’intègre bien dans son environnement.

Le microphone QuadCast S est disponible au prix de 179,99 euros.

Le HyperX QuadCast, une qualité haut de gamme plus abordable

Le HyperX QuadCast reprend bon nombre des éléments du QuadCast S. Il bénéficie lui aussi des quatre directivités différentes (stéréo, omnidirectionnelle, bidirectionnelle et cardioïde), d’un pied amortisseur contre les vibrations, d’un filtre anti-pop interne, de la molette de réglage du gain ou encore du capteur de fonction mute par pression et témoin LED.

Les spécifications techniques sont égales et la compatibilité avec les appareils (PC, PS5, PS4 et Mac) et les environnements logiciels (programmes de podcast, de streaming type OBS, XSplit et Streamlabs, certification Discord et TeamSpeak…) est la même.

En fait, on perd surtout les effets lumineux RGB, dont l’absence permet de faire baisser sensiblement le prix du microphone. Le HyperX QuadCast est vendu 139,99 euros, un tarif attractif pour la qualité sonore proposée.

Le HyperX SoloCast, la qualité sonore à prix abordable

Pour les petits budgets, le SoloCast présente un rapport qualité-prix très intéressant. Nous avons ici affaire à un microphone à condensateur électret disposant d’une directivité de type cardioïde. C’est le genre de micro le plus utilisé en home studio, qui va capter les sons frontaux et ignorer les sons latéraux et dorsaux. Cela permet d’isoler la voix et de se débarrasser des bruits parasites environnants, ce qui conviendra à la majorité des éditeurs vidéo, des streamers et des joueurs.

Le HyperX SoloCast vient avec son support flexible et réglable et est compatible avec la plupart des tiges du marché. Une simple pression sur le haut du micro permet de désactiver l’enregistrement, une lumière LED se chargeant d’indiquer si l’appareil a bien arrêté de capturer l’audio ou non. La compatibilité matérielle et logicielle est identique aux autres modèles, et on reste sur un taux d’échantillonnage jusqu’à 48 kHz, une profondeur 16 bits et une réponse en fréquence entre 20 Hz et 20 kHz.

Le HyperX SoloCast est commercialisé au prix de 74,99 euros, ce qui en fait un produit idéal pour une première acquisition d’un microphone dédié.

