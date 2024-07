Huawei casse les prix sur tout son site pendant seulement quelques heures, vite !

Huawei est une marque reconnue pour l’excellent rapport qualité-prix de ses produits. À l’occasion des Ventes Flash, la marque propose de nombreuses promotions très intéressantes. Mais ce n’est pas fini car en plus de ses baisses de prix, la marque propose un code promo qui vous rajoute 10% de remise supplémentaire sur de nombreux produits. Découvrez les bons plans à ne pas manquer dans cet article !

Si vous cherchez des produits high tech d’excellente qualité mais avec un budget restreint, vous êtes sûrement déjà tombé sur les modèles de la marque Huawei. Smartwatch, PC, tablette, écouteurs… Vous avez le choix parmi une gamme complète qui affiche des prix très compétitifs.

Et en ce moment, c’est plus que jamais l’occasion de faire d’excellentes affaires puisque ce sont les ventes flash Huawei. De nombreux produits sont en promotion et vous pouvez même recevoir des cadeaux supplémentaires ! Vous êtes intéressé ? Et si on vous rajoute un code promo exclusif pour obtenir des prix encore plus bas ?

En effet, les lecteurs de PhonAndroid ont la chance de pouvoir utiliser le code promo A10PHONANDROID qui rajoute 10% de remise sur tous les produits du site (à l’exception de la WATCH Ultimate). Ce code promo est valable du 16 au 31 juillet inclus. Il ne faut donc pas passer à côté de cette occasion !

Notre sélection des meilleures ventes flash Huawei

Ces offres sont disponibles uniquement les 16 et 17 juillet

Les bons plans suivants sont valables du 16 au 31 juillet.

HUAWEI WATCH GT 4 : La montre élégante et performante passe à 170,99 € au lieu de 249,99 €

La Huawei Watch GT4 allie un design à la fois élégant et moderne avec son boîtier en acier inoxydable et son bracelet en fluoroélastomère. Ces matériaux haut de gamme assurent un excellent confort, un poids plume et une durabilité exemplaire.

Ce modèle vous permet de suivre précisément votre état de santé et votre niveau de forme physique grâce à de nombreux capteurs qui analyse, entre autres, votre fréquence cardiaque, votre niveau d'oxygène dans le sang mais aussi votre sommeil et même votre stress. Les sportifs apprécieront la multitude de modes intégrés en fonction du sport pratiqué.

Compatible avec Android et iOS, la Huawei Watch GT4 est une véritable smartwatch qui vous permet de recevoir directement sur votre poignet notifications, appels, messages et emails. L’autonomie n’est pas en reste avec jusqu'à 14 jours d’utilisation en une seule charge.

Jusqu’au 17 juillet, vous pouvez vous offrir la HUAWEI WATCH GT 4 46mm Bracelet Noir ou la HUAWEI WATCH GT 4 41mm Bracelet Vert/Blanc à 189.99 € au lieu de 249.99 € avec un bracelet Easyfit 2 offert. Et avec le code promo A10PHONANDROID, vous aurez 10% de remise supplémentaire.

HUAWEI MateBook D16 : L’ultra-portable passe de 494,99 € au lieu de 799.99 €

Habituellement en vente à 999,99 euros, le Matebook D16 2024 passe exceptionnellement à 549,99 € sur le site de Huawei. Et en utilisant le code A10PHONANDROID, vous obtenez 10% de remise supplémentaire, ce qui fait chuter le prix à seulement 494,99 €.

Malgré son petit prix, ce PC portable multimédia propose de belles caractéristiques à commencer par son processeur Intel Core i5 de 12e génération (Core i5-12450H) accompagné d'une mémoire RAM de 8 Go et d'un espace de stockage de 512 Go. Il est également équipé d’un bel écran de 16 pouces (1920 x 1200 pixels) aux bordures très fines.

Pour la connectique, on retrouve un port USB-C 3.2 Gen1, un port USB-A 3.2 Gen1, un port USB-A 2.0 ainsi qu’une entrée HDMI et un port jack 3.5 mm.

La tablette Huawei MatePad 11.5’’S Édition PaperMatte (+ clavier et M-Pencil 3) passe à 449,99 € au lieu de 499,99 €

Vous cherchez une nouvelle tablette ? La très récente Huawei MatePad 11.5’’S Édition PaperMatte voit son prix chuter de 10% avec le code A10PHONANDROID. Actuellement affiché à 499,99 €, vous pouvez l’obtenir à seulement 449,99 €.

Ne vous fiez pas à son prix, le MatePad 11.5’’S de Huawei est doté de performances haut de gamme capables de concurrencer les géants du secteur. Il dispose d’un bel écran PaperMatte anti reflet de 11,5 pouces qui donne l’illusion du papier. Cette impression est d’ailleurs renforcée par le toucher de l’écran qui est légèrement texturé. La dalle profite par ailleurs d’une résolution de 2,8 K et d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 30 Hz à 144 H.

Enfin, la tablette est fournie avec le HUAWEI M-Pencil 3 et un clavier AZERTY. Elle est ultra fine et légère. Elle peut donc s’emporter facilement dans un sac.