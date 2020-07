Huawei aurait baptisé son prochain smartphone pliable « Mate V »

Huawei vient de déposer la marque « Mate V » auprès du bureau européen de la propriété intellectuelle (EUIPO). Tout indique qu’il s’agit du nom probable du prochain smartphone pliable du constructeur.

Huawei a déposé le 3 juin 2020 un nouveau nom de marque en Europe auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Comme viennent de le repérer nos confrères néerlandais de Let’s Go Digital, le constructeur a ainsi réservé le nom Mate V. Le document classe la marque dans la catégorie 9 qui englobe une vaste gamme d’appareils électroniques.

Huawei a déposé la marque « Mate V » en Europe

Si cela se confirme, Huawei abandonnerait la nomenclature X du premier Mate pliable. Une nomenclature que le constructeur avait déjà fait évoluer en lançant son successeur sous le nom Mate Xs. Le site PhoneArena croit néanmoins savoir que le Mate V ne sera pas un simple successeur de ce dernier. Un brevet déposé plus tôt cette année décrit en effet un smartphone pliable qui se replie vers l’intérieur comme le Galaxy Fold.

On peut dès lors imaginer que, comme Samsung avec ses nomenclatures d’écran, le V décrive ce nouveau format qui se plie vers l’intérieur. Une autre théorie, c’est que Huawei se prépare à lancer un smartphone pliable différent, et plus compact, rappelant davantage le Samsung Galaxy Z Flip avec un format tout en longueur. Enfin, il reste quand même, il faut le souligner, une dernière possibilité : que la marque Mate V ne soit en réalité jamais utilisée.

Les constructeurs déposent parfois des noms de marque sans que cela n’implique le lancement d’un produit. Par exemple fin janvier 2018, après avoir présenté le premier écran OLED enroulable du marché, LG avait déposé la marque ROLED, pour finalement refuser d’utiliser ce terme, au profit de « OLED R » sur ses téléviseurs. La période est en tout cas passionnante.

Et on peut se réjouir que Huawei persiste à innover dans les smartphones pliables, malgré les lourdes sanctions américaines qui le visent. Reste à savoir si ce futur smartphone pliable, qu’il s’appelle Mate V ou autre chose, se retrouvera sur le marché européen. A date, ni le Mate X, ni le Mate Xs n’y sont officiellement disponibles. Ces smartphones devraient être dans tous les cas dépourvus de Play Store et des applications Google comme tous les nouveaux smartphones du constructeur.