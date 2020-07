Huawei mise énormément sur la photographie dans ses derniers terminaux. Un brevet indique aujourd’hui que le constructeur veut aller plus loin en proposant un zoom rétractable digne d’un Reflex dans un prochain terminal. Une innovation qui n’en est pas vraiment une, en réalité.

Avoir un appareil photo digne de celui d’un Reflex dans son smartphone ? Voilà l’un des objectifs de Huawei avec ses derniers terminaux. Le constructeur n’y est pas allé avec le dos de la cuillère avec son P30 et son P40, par exemple, en offrant un capteur d’une grande qualité avec un zoom optique X10.

Le constructeur veut aller encore plus loin si l’on en croit ce brevet déposé auprès de l’EUIPO. Ce dernier dévoile un appareil imposant au dos d’un smartphone, avec un objectif capable de se rétracter comme celui d’un appareil photo Reflex. Il serait ainsi possible de réaliser des zooms beaucoup plus importants et permettrait à Huawei de ne mettre qu’un seul capteur dans son smartphone.

Notons que le design de l’appareil photo semble déjà bien travaillé, des rendus 3D étant même disponibles. Cela pourrait signifier que Huawei planche depuis un moment sur le sujet et qu’il pourrait être intégré prochainement dans un smartphone. Peut-être le futur flagship de la marque ? Dans tous les cas, on voit que l’appareil photo reste massif au dos du terminal, ressortant de la coque de plusieurs millimètres. Une chose logique pour un capteur rétractable.

Samsung a déjà tenté l’expérience

Huawei ne serait pas le premier constructeur à penser à une telle chose. On se souvient qu’en 2013, Samsung avait déjà tenté l’expérience avec le Galaxy S4 Zoom. Plus APN que smartphone avec son design inspiré du Galaxy Camera, le S4 Zoom disposait déjà d’un zoom rétractable. Néanmoins, celui-ci était très imposant et gênait l’ergonomie. Huawei, dans son brevet, semble prendre la direction d’un APN moins grand qui épouserait mieux les contours du smartphone.

En tout cas, il ne faudra pas faire les surpris si Huawei annonce ce genre d’objectif dans son prochain produit. Et vous, seriez-vous intéressé par ce type d’appareil ? Au contraire, la photo n’est-elle pas un critère majeur pour vous ? Dites-le-nous dans les commentaires.