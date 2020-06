HTC : le grand retour du constructeur est prévu pour le 16 juin

HTC présentera un nouveau smartphone le 16 juin prochain. En effet, le constructeur a publié une affiche teaser qui nous donne rendez-vous ce jour. Il pourrait s’agir du HTC Desire 20 Pro et signerait le grand retour du constructeur dans le monde des smartphones.

Il fut un temps où HTC faisait partie des constructeurs phares du marché, mais depuis, le géant taïwanais est dans une phase compliquée. Il pourrait toutefois signer son grand retour dès la semaine prochaine avec une annonce fracassante. C’est en tout cas ce que laisse entendre la société par le biais d’une affiche teaser.

Cette affiche nous donne rendez-vous pour une conférence qui se tiendra le mardi 16 juin prochain. Le carton d’invitation virtuel laisse apparaître la silhouette d’un smartphone HTC, de dos et de face. Le capot arrière laisse deviner la présence de quatre capteurs, tandis que la face avant montre une caméra frontale « poinçon » dans l’écran.

Le retour de HTC ?

Mais quel serait donc ce smartphone ? Les rumeurs pointent du doigt un HTC Desire 20 Pro, qui signerait l’entrée de la firme sur le segment de la 5G. Il y a peu de détails qui ont fuité concernant ce produit, juste qu’il adopterait un design proche du One Plus 8 et qu’il aurait une prise Jack 3.5mm. Plus encore, il serait équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon encore non identifié et de 6 Go de RAM. Android 10 serait installé par défaut. HTC pourrait en même temps dévoiler des écouteurs sans fil.

HTC signerait ainsi son grand retour dans le monde des smartphones haut de gamme. Très populaire au début des années 2010, la marque n’a cessé de perdre des parts de marché, notamment au profit des constructeurs chinois qui se sont montrés très agressifs au niveau des prix.

Aujourd’hui, la société taïwanaise n’apparaît même plus dans le top 10 des constructeurs de smartphones en termes de vente. Son dernier téléphone date de 2018, puisqu’il s’agit du HTC U12+. HTC a réussi à survivre grâce à ses autres activités, comme dans le monde de la réalité virtuelle avec son casque Vive qui connait un beau succès.