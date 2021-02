Horizon Zero Dawn : ce joueur trouve le moyen d’y jouer en 72p, à quoi bon la 4K ?

Le Youtubeur zWORMz Gaming est parvenu à faire tourner Horizon Zero Dawn en 72p sur son PC. Pour sa petite expérience, il s'est servi d'une Nvidia GT710, une carte graphique très mal notée sur UserBenchmark, qui lui a permis de baisser la résolution du jeu au maximum. Un GPU récent ne peut descendre qu'à une résolution de 640×480.

À l'ère de la 4K et des performances graphiques révolutionnaires, certains sont bien nostalgiques de la belle époque des jeux en 8-bit et des visages triangulaires. C'est probablement ce qui a poussé le Youtubeur zWORMz Gaming a mené une petite expérience qui, disons-le, va complètement à contre-courant de la tendance actuelle. Alors que tout le monde cherche à repousser les limites de la résolution possible des jeux, ce dernier a réussi à faire tourner Horizon Zero Dawn en… 256×144, soit 72p.

Le jeu, sorti en 2020 sur PC, demande au minimum l'utilisation d'une Nvidia GeForce GTX 780 ou d'une AMD Radeon R9 280. La configuration recommandée repose plutôt sur une GeForce GTX 1060 ou une Radeon RX 480. Mais zWORMz n'a que faire de ces indications : pour atteindre sa résolution souhaitée, il a utilisé une Nvidia GT710. Bien qu'elle soit sortie en 2014, la carte graphique obtient des résultats “terribles” selon le site UserBench. Ses performances sont 96,6% moins bonnes que celles des flagships du constructeur.

Il transforme Horizon Zero Dawn en jeu 8-bit

Le résultat est pour le moins surprenant : il va sans dire que le jeu perd un brin de sa superbe à une résolution aussi basse. En revanche, il n'en est pas nécessairement moins jouable. Si l'on fait de toute évidence une croix sur les nombreux détails du décor, zWORMz ne semble pas rencontrer de difficultés particulières à se déplacer dans le monde créé par Guerilla. Selon ses propres dires, il a seulement l'impression de jouer à un jeu 8-bit en 3D, ce qui est probablement le rêve absolu de n'importe quel joueur dans les années 80.

Malheureusement pour les plus nostalgiques de la belle époque des premiers Mario, il n'est pas certain que vous parveniez à obtenir le même résultat avec votre PC flambant neuf. En effet, une carte graphique relativement récente ne peut faire descendre la résolution qu'à 640×480, ce qui perd un peu du charme de la vidéo de zWORMz. Pour rappel, si vous n'avez toujours pas joué à Horizon Zero Dawn, celui-ci est disponible sur PlayStation Now depuis décembre 2020 pour une durée indéterminée.