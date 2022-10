HONOR ouvre la connectivité entre ses PC, smartphones et tablettes

Avec son smartphone HONOR 70, sa tablette HONOR Pad 8 et son PC portable HONOR MagicBook 14, la marque continue d’enrichir son écosystème, qui jouit aussi de fonctions logicielles avancées pour relier entre eux tous ces appareils.

HONOR a récemment multiplié les annonces, développant sa marque aussi bien du point de vue des produits matériels que du logiciel. Le constructeur se montre de plus en plus ambitieux et entend bien s’imposer sur le marché grâce à la mise en place de son propre écosystème ouvert et de la création d’une expérience utilisateur totalement fluide par des interactions transparentes entre ses différents terminaux.

Smartphone, pc portable et tablette : des nouveautés au rapport qualité-prix imbattable

Pour cette rentrée, HONOR nous a gratifiés du lancement de trois nouveaux produits phares :

Le HONOR 70 : un smartphone aux caractéristiques premium, mais au prix contenu.

: un smartphone aux caractéristiques premium, mais au prix contenu. Le HONOR Pad 8 : une tablette grand format pour le multimédia.

: une tablette grand format pour le multimédia. Le HONOR MagicBook 14 : un PC ultraportable tourné vers les créateurs de contenus et travailleurs nomades.

En savoir plus sur le HONOR 70

En savoir plus sur le HONOR MagicBook 14

En savoir plus sur le HONOR Pad 8

En quelques mots, le HONOR 70 est équipé d’un écran OLED de 6,67 pouces entouré de très fines bordures. Il propose un affichage FHD+ et HDR10+ ainsi qu’une fréquence de rafraichissement adaptatif de 120 Hz pour une meilleure fluidité, et est propulsé par une puce Snapdragon 778G+ 5G gravée en 6 nm lui assurant à la fois performances et efficacité énergétique. Disposant d’une autonomie généreuse grâce à une grosse batterie de 4800 mAh supportant une puissance de charge de 66W, la batterie du smartphone regagne 60% de sa capacité en seulement 20 minutes de charge. Nous évoquons plus en détail les talents du mobile en photo et vidéo dans la suite de cet article.

Le HONOR Pad 8 est la première tablette HONOR commercialisée en France. Elle se distingue par sa grande diagonale de 12 pouces, qui répond à la fois à des besoins de productivité et de divertissement. L’écran FullView 2K dispose d’une définition de 2000 x 1200 pixels et peut afficher 1 milliard de couleurs pour une véritable fidélité de l’image. Le ratio écran-corps de 87% permet une meilleure immersion, tout comme les huit haut-parleurs stéréo intégrés en charge de la partie audio. Pour couronner le tout, nous avons une batterie longue durée de 7250 mAh promettant jusqu’à 14h de gaming ou 10 heures de vidéos online sans avoir à la recharger.

Le HONOR MagicBook 14 2022 est le dernier venu du segment laptop dans l’écosystème HONOR. Cet ultraportable à emmener facilement partout avec soi profite d’un design tout en finesse, légèreté et classe. Il est aussi très performant grâce à son processeur Intel Core i5-12500H de 12ème génération. L’une de ses configurations embarque même une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2050, sous architecture Ampere, promettant une bonne expérience de jeu tout en maîtrisant sa consommation énergétique..

Sa batterie XXL de 75 Wh lui permet de fonctionner en veille jusqu'à 17 heures avec l'écran allumé. Une performance rendue possible grâce à la technologie OS Turbo qui assure la synergie entre matériel et logiciel, et permet de réduire la consommation d'énergie jusqu'à 20,8% par rapport à la génération précédente. Et en seulement 15 minutes de charge, l’ordinateur gagne 3,5 heures d’autonomie grâce à la charge rapide à 135W.

HONOR Connect : plusieurs appareils, une expérience unifiée

Pour une expérience toujours plus connectée, HONOR Connect permet une collaboration intelligente entre les différents appareils de la marque. Grâce à cette fonctionnalité, ordinateur portable, smartphone et tablette fonctionnent parfaitement ensemble, sans besoin d’installer une application sur chaque appareil. Vous avez en effet la possibilité d’afficher l'écran de votre mobile sur le bureau de votre ordinateur portable et d'interagir avec lui à l'aide de votre souris ou de votre écran tactile. Vous pouvez ainsi contrôler votre téléphone portable directement depuis votre PC sans avoir à jongler entre deux machines. Vous pourrez même utiliser la caméra de votre laptop pour répondre à vos appels Whatsapp !

Le transfert de fichiers entre deux terminaux HONOR est également facilité. Il suffit de glisser des fichiers d'un appareil à l'autre pour envoyer sans effort des documents, photos, vidéos ou audios depuis et vers l’appareil de votre choix. Avec cette option, vous avez même l’opportunité de saisir du texte sur le smartphone ou la tablette avec le clavier de l'ordinateur portable. Avec HONOR Connect, les actions du quotidien deviennent plus pratiques et rapides, améliorant la productivité dans le cadre de son travail, de ses études ou de ses projets personnels.

Le mode Solo Cut pour les créateurs de contenus

HONOR pense aussi aux créateurs de contenus. Son HONOR 70 est le smartphone idéal pour tourner des vlogs et des vidéos au format réseaux sociaux (stories Instagram et Facebook, TikTok…) grâce à l’introduction d’une toute nouvelle option : le mode Solo Cut. Celui-ci permet d’enregistrer deux vidéos simultanément : la première effectue un gros plan sur une seule personne de la scène au sein d’un groupe et la seconde offre un plan large pour que tout le monde entre dans le cadre. Nous avons ainsi deux points de vue à la fois, ce qui nécessiterait autrement deux caméras et une logistique plus compliquée pour obtenir le même résultat. Que ce soit pour des directs ou pour du montage vidéo, l’effet est garanti.

Et pour une qualité photo et vidéo sans pareille, le HONOR 70 repose sur une configuration à deux capteurs principaux : un module Sony IMX800 Super Sensing de 54 MP d’une taille de 1/1.49 pouce, idéal pour les photos en basse luminosité, ainsi qu'une optique de 50 MP alliant ultra grand-angle et macro.

Cet article a été rédigé en partenariat avec HONOR.