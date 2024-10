HONOR Magic V2 : grosse chute de prix pour cet excellent smartphone pliable, vite !

Le marché des smartphones pliables est en forte hausse cette année avec la sortie de plusieurs modèles phares. Le HONOR Magic V2 figure parmi les meilleurs du secteur. C’est un smartphone particulièrement confortable à utiliser qui réussit à être performant tout en étant ultra fin. Son prix de vente conseillé était de 1 999,90 € mais bonne nouvelle, vous pouvez l’avoir pour seulement 986 € ! On vous explique comment l'obtenir à ce prix.

Le HONOR Magic V2 est sorti en début d’année à 1 999,90 € dans sa version de 16 Go de RAM + 512 Go d’espace de stockage. Au fil des mois, son prix a bien baissé pour arriver aujourd’hui à 1299,90 € sur le site officiel. Mais en l'achetant par Amazon, vous pouvez l’obtenir à seulement 986 € !

Ça se passe sur la version italienne du géant du e-commerce. Le produit est vendu et expédié par Amazon.it. Le HONOR Magic V2 est ainsi affiché à 1 002,73€ mais en le mettant dans votre panier, vous l’avez pour seulement 986,29 €. C’est une excellente offre pour un smartphone avec de telles caractéristiques.

HONOR Magic V2 : un smartphone haut de gamme à prix cassé

Même s’ils se démocratisent, les smartphones pliants restent aujourd’hui encore des modèles réservés aux acheteurs avec un beau budget. Heureusement, durant les ventes flash, leur prix deviennent exceptionnellement accessibles. C’est le cas du HONOR Magic V2 qui était en vente à 1 999,90 € il y a encore quelques mois et qui est maintenant 1000 € moins cher !

Ce smartphone premium ne fait aucune concession tant au niveau de son design avec ses finitions sans faute qu’au niveau de ses caractéristiques techniques en adéquation avec son prix. Il est à la fois résistant grâce à sa charnière en titane conçu pour 400 000 pliages, et ultra léger puisqu’il ne pèse que 231 grammes, un poids similaire aux smartphones au design standard. De plus, une fois replié, le HONOR Magic V2 ne fait que 10 mm d’épaisseur.

Sous le capot, on retrouve un SoC Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, gravé en 4 nm couplé à 16 Go de RAM et à 512 Go d’espace de stockage. Il embarque par ailleurs 2 écrans OLED de 6,43 pouces et 7,92 pouces aux bordures très fine. Les dalles profitent également d’une fréquence de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz.

Côté photo, le HONOR Magic V2 est doté d’un capteur grand-angle 50 MP accompagné d’un ultra grand-angle 50 MP et d’un téléobjectif de 20 MP. Chaque écran dispose d’une caméra selfie de 16 MP. Enfin, la batterie de 5 000 mAh vous offre une très bonne autonomie.

Vous souhaitez acheter un smartphone pliable avec de belles caractéristiques ? C’est le moment pour craquer. Une telle offre ne restera pas longtemps en stock.