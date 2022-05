Halo Infinite accueille Clippy, l’assistant culte de Microsoft Office

Vous vous souvenez de Clippy, l'assistant culte de Microsoft Office ? Depuis quelques mois, ce symbole de Windows fait des incursions remarquées dans Windows 11 ou encore dans Microsoft Teams. Cette fois-ci, le trombone fait son entrée dans le jeu vidéo avec une apparition dans la saison 2 de Halo Infinite.

Si vous êtes un utilisateur de Windows depuis de nombreuses années, vous connaissez forcément Clippy. L'assistant virtuel de Microsoft Office a été introduit sur Office 97 et est resté en activité jusqu'en 2003. Il aidait les utilisateurs à façonner leurs documents Word, Excel et cie. en prodiguant notamment des conseils de mise en page et des astuces diverses.

Depuis ces derniers mois, Microsoft a décidé de rendre hommage à Clippy en lui donnant la possibilité de faire quelques caméos. C'est notamment le cas dans Office 365, où il remplace l'émoji Trombone. Ce symbole de Windows a également fait un retour discret sur Microsoft Teams, sous la forme de nombreux stickers à utiliser dans l'application de visioconférence.

Clippy, l'assistant culte d'Office, débarque sur Halo Infinite

Or et comme nous l'apprennent nos confrères du site Windows Central, Clippy fait une entrée inattendue dans le monde du jeu vidéo, et plus précisément dans celui de Halo Infinite, le dernier épisode de la saga culte développé par 343 Industries. Si vous jouez au titre, vous savez peut-être que la saison 2 vient tout juste de débarquer, incluant au passage un nouveau pass saisonnier et de nombreuses récompenses cosmétiques comme des emblèmes, des pièces d'armures ou des skins d'armes.

Et justement, Clippy sera disponible en tant que tant qu'emblème (un sticker à apposer sur votre arme) et en tant que charme, ces petites babioles que vous pouvez fixer sur le côté de votre pétoire préféré. Impossible de savoir pour l'instant quand ces deux accessoires seront disponibles, puisque l'emblème et le charme Clippy portent la mention “À venir dans la saison 2”.

Pour rappel, la communauté de Halo Infinite propose depuis début avril un mod permettant de jouer à la 3e personne. Le tout fonctionne à la perfection, tant au point de vue graphique que du côté du gameplay. À en croire que le jeu aurait très bien pu être un TPS (Third Person Shooter) plutôt qu'un FPS.

Source : Windows Central