GTA 5 a été jouable gratuitement sur navigateur pendant quelques heures, Rockstar n’a visiblement pas apprécié

Après un nouvel épisode non officiel de Fallout, ça a été au tour de GTA 5 de se retrouver jouable sur navigateur… avant d’être retiré dans la foulée par ses créateurs. Tous deux partagent un point commun : il s’agit de créations entièrement générée par IA.

gta 5 michael

GTA 6 oblige, l’actualité autour de la série n’a pas été aussi foisonnante depuis très longtemps. La patience des joueurs atteint visiblement sa limite, puisque nombre d’entre eux cherchent désormais des moyens détournés de jouer aux autres épisodes de la la licence. Il y a quelques jours, nous vous parlions notamment de GTA 5 qui tourne désormais très convenablement sur iPhone.

Mais c’est sur navigateur que la communauté est la plus active. Le mois dernier, un internaute a mis en ligne des portables pleinement fonctionnels de GTA 3 et GTA Vice City, tous deux disponibles gratuitement à quiconque disposant d’une connexion Internet. La communauté n’allait tout de même pas s’arrêter en si bon chemin. Hier, plusieurs vidéos ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, toutes montrant GTA 5 tournant à 60 FPS sur navigateur.

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Quelqu’un a porté GTA 5 gratuitement sur navigateur

La fête n’aura pas duré longtemps. Quelques heures plus tard, le site affiche page blanche. Enfin presque. En lieu et place de GTA 5 se trouve désormais un message : “Qui veut le code source ?” On n’en sait pas plus pour le moment, mais il y a fort à parier que Rockstar et son armée d’avocats n’ont pas apprécié la manœuvre, qui plus est à quelques semaines de la sortie de GTA 6.

Alors comment GTA 5 s’est-il retrouvé jouable sur navigateur ? Là encore, il ne s’agit que de suppositions, mais tout porte à croire que l’IA est dans le coup. L’histoire est fortement similaire à celle de Fallout : New York, un autre projet réalisé par un fan à l’aide de l’IA qui a n’a pas tenu très longtemps en ligne. De manière générale, l’IA permet aujourd’hui de décompiler des jeux beaucoup plus rapidement qu’auparavant, comme le montrent les récents jeux Nintendo disponibles sur PC. Reste à voir combien de temps GTA 6 tiendra.


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