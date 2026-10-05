Fallout : un fan crée un nouveau jeu entièrement avec Claude jouable sur navigateur, Bethesda le fait supprimer dans la foulée

Le 28 septembre dernier, un internaute de Chris First annonce fièrement avoir créé un jeu Fallout entier à lui tout seul. Évidemment, ce n’est pas vraiment lui qui l’a créé, mais l’IA Claude. Une initiative qui n’a pas beaucoup plu à Bethesda, qui lui a gentiment demandé de retirer sa création sous peine de poursuites judiciaires.

Si vous êtes fan de Fallout, il y a fortes chances que vous trouviez le temps avant le prochain épisode de la série. Aux dernières nouvelles, un nouveau titre est actuellement en développement chez Obsidian, le studio derrière New Vegas — ce qui, vu la situation récente chez Xbox, peut difficilement être considéré comme une bonne nouvelle. Mais cela n’a pas suffi à calmer les ardeurs des joueurs les plus impatients, qui ont donc décidé de prendre les choses en main.

Ce 28 septembre, un certain Chris First se rend sur X (anciennement Twitter) pour annoncer une grande nouvelle : il vient de coder à lui seul à un tout nouveau jeu Fallout. Celui-ci se déroule à New York et reprend tous les codes qui ont fait la renommée de la saga : les choix de dialogues, le Pip-Boy, le V.A.T.S, les quêtes… Le tout jouable directement sur navigateur. Celui-ci n’a pas chômé. Il déclare que son jeu contient pas moins de 112 personnages et 46 armes différentes.

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Ce jeu Fallout créé par IA n’a (heureusement) duré que quelques jours

Vous sentez sans doute le pot-aux-roses arriver, que ce soit par la quantité colossale de travail fournie par un seul développeur… ou la direction artistique absolument catastrophique du jeu. Bien évidemment, Fallout: New York a été entièrement généré par IA, plus précisément par Claude Opus 5.5. Selon Chris First, le projet devait initialement servir de présentation des capacités de génération de code par Claude, avant de déraper et de devenir un jeu à part entière.

Mais ce qui était parfaitement prévisible finit par arriver. Le 1ᵉʳ octobre, Chris First annonce être contraint de supprimer Fallout: New York des internets. La raison ? “Les costards-cravate sont venus se mêler de l’affaire, fini de s’amuser.” Comprenez par là que Bethesda n’a pas apprécié qu’un inconnu utilise sa propriété intellectuelle pour générer du slop par IA. Chris First semble prendre la nouvelle avec beaucoup de philosophie. “Hey Bethesda, et si vous faisiez un jeu Fallout pour que je n’aie pas à le faire”, nargue-t-il. Merci Chris, mais on préfère attendre.