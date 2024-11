Grâce aux fans, ce jeu Nintendo culte a droit à une version PC améliorée, la voici en vidéo

Les équipes de Decompilation projects annoncent l'arrivée d'un portage PC pour un jeu légendaire de la Nintendo 64. Il bénéficie de graphismes améliorés et de tout un tas d'ajouts sympathiques. Découvrez-le en vidéo.

Nintendo rime avec jeux cultes. Ça ne sonne pas bien, mais c'est indéniable. Même sans y avoir joué, qui ne connait pas Mario, Zelda, Metroid ou encore Donkey Kong ? Autant de licences qui ont marqué les esprits depuis leur sortie il y a des dizaines d'années, et qui continuent de le faire en s'invitant depuis sur toutes les consoles du constructeur. Pour rejouer aux anciens opus, il faut posséder une machine encore en état de marche ou bien se tourner vers l'émulation.

Ce n'est pas un secret : Nintendo mène une guerre sans merci contre les émulateurs et cherche à tous les faire disparaître. Des milliers de programmes de ce genre ont été supprimés au fil des ans et ce n'est pas près de s'arrêter. Cela n'empêche pas des passionnés de continuer à travailler pour offrir la possibilité d'essayer des titres légendaires au plus grand nombre. Les équipes de Decompilation projects en font partie. Ils créent des portages PC et Android améliorés. Le dernier en date était très attendu.

Une version PC native de cet excellent jeu Nintendo arrive bientôt, regardez à quoi il va ressembler

Après The Legend of Zelda : Ocarina of Time et Majora's Mask, c'est au tour de Lylat Wars (ou Star Fox 64 si vous préférez) de passer entre les mains expertes de Decompilation projects. Une démonstration bêta est disponible ci-dessous et elle fait déjà envie. Au programme : graphismes lissés, 60 images par seconde constantes, voire plus, support des écrans larges, menu de triche intégré… Le portage, appelé Starship, est alléchant.

Lire aussi – Nintendo : le plus gros piratage de son histoire dévoile tous les petits secrets de l’entreprise

S'il fonctionne comme ses prédécesseurs, il prendra la forme d'un patch appliqué à une ROM du jeu. Il extraira son contenu pour créer une nouvelle version de Star Fox 64 tournant nativement sur PC. Pas de date précise pour mettre la main dessus, mais l'équipe vise pour l'instant le mois de décembre 2024. Elle doit encore terminer un niveau et finaliser le mode multijoueurs.