Grâce à l’IA, les patrons d’entreprise peuvent partir en vacances plus sereinement (pendant que les employés continuent de bosser)

Des cadres d'entreprise expliquent comment le recours à l'IA leur permet de mieux profiter de leurs vacances et congés.

Pas simple pour les cadres et dirigeants d'entreprise de déconnecter totalement pendant les vacances. Ils ont souvent peur de rater un événement important au travail ou de prendre une éternité à rattraper tout ce qu'ils ont manqué et tous les messages et emails non lus une fois de retour au bureau. Une charge mentale qui peut s'alléger grâce à l'IA, comme témoignent deux patronnes de sociétés basées aux États-Unis.

Lindsey Scrase, directrice de l'exploitation de Checkr Inc., explique à Bloomberg que Copilot, l'assistant IA de Microsoft, lui a permis de profiter pleinement d'un congé de neuf jours au Japon. Copilot lui a synthétisé les principaux enseignements des centaines de messages partagés sur Slack par ses équipes pendant son absence, ce qui lui a permis de se remettre rapidement dans le bain. Mieux, la cadre a aussi utilisé l'IA durant son séjour pour l'aider à établir un itinéraire et obtenir des informations utiles sur ses destinations.

L'IA dégage du temps pour bien profiter des vacances

Le média donne aussi la parole à Sandra Humbles, directrice de l'apprentissage chez le géant pharmaceutique Johnson & Johnson. Elle aussi a recours à Copilot, qui lui a permis d'automatiser des tâches chronophages comme le tri des emails et la planification de projets. Elle assure que l'IA lui fait économiser 30 % de son temps et que son intégration à son flux de travail lui permet de moins stresser et de mieux déconnecter le week-end ou quand elle part en vacances.

Si les petites mains peuvent craindre d'être remplacées par des outils d'IA, cette technologie semble être une bénédiction pour les décisionnaires, qui peuvent améliorer la productivité de leur entreprise, réduire les coûts et se soulager de certaines tâches pour rediriger leur énergie à d'autres activités ou pour se reposer.

Il y a quelques jours, Sebastian Siemiatkowski, PDG de la startup Klarna, présentait les derniers résultats financiers de sa société dans une vidéo où apparaît son avatar IA plutôt que lui-même. Et si même les dirigeants n'étaient plus indispensables ?