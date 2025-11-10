Google vous supplie d’arrêter d’utiliser les réseaux WiFi publics, voici pourquoi

Dans un rapport publié il y a quelques jours, Google note que de plus en plus d'utilisateurs ont peur des attaques des pirates. À cela, la firme de Mountain View a une réponse : il faut à tout arrêter de se connecter à des réseaux WiFi publics, pas assez sécurisés à son goût. On vous explique les risques encourus.

Imaginez la scène : vous vous trouvez à la terrasse d'un café et votre ami met un de temps à arriver. Ou bien vous voilà dans un aéroport, avec un avion qui ne décollera pas avant une heure. Bien souvent, votre réflexe sera de sortir votre smartphone pour passer le temps. Et plutôt que d'utiliser vos données mobiles, vous cherchez si l'établissement où vous êtes dispose d'un réseau WiFi public. Or, selon Google, vous feriez de vous débarrasser de ce réflexe.

Dans son récent rapport “Behind the scenes” à destination des utilisateurs Android, la firme de Mountain View indique que 94% de ces derniers ont été ou seront la cible d'attaques par message (comme le phishing) de la part de pirates. En parallèle, Google note également 73% des utilisateurs ont peur des arnaques par téléphone, tandis qu'ils sont 84% à estimer que celles-ci sont dangereuses pour la société. Pour tenter de les rassurer, l'entreprise livre une solution toute simple : arrêter de se connecter à des réseaux WiFi publics.

Sur le même sujet – WiFi 6, WiFi 7 : changez vite ces réglages sur votre box pour booster votre connexion internet

Pourquoi Google ne veut plus que vous vous connectiez à un réseau WiFi publics

Selon Google, les réseaux WiFi publics sont une plateforme de choix pour les pirates. Ceux-ci peuvent les utiliser pour réaliser des attaques de l'homme du milieu, qui consiste à intercepter les communications entre deux appareils (ici, le smartphone ou le PC et le serveur de l'établissement), et donc, potentiellement, des données sensibles. Les hackers peuvent également créer un faux réseau WiFi en le renommant de manière crédible pour que les victimes s'y connectent sans suspecter quoi que ce soit.

Bien sûr, il est parfois difficile de se passer d'un réseau WiFi public. Heureusement, il existe quelques bonnes pratiques à mettre en place pour se protéger au maximum. Il par exemple fortement conseillé d'utiliser un VPN avant de se connecter. De même, ne naviguez que sur des sites sécurisés (avec une url en https et un cadenas à côté). Enfin, assurez-vous qu'il s'agit bien du réseau mis en place par l'établissement, en consultant leur site web ou en demandant à un employé.