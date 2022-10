Google vous permet enfin de regarder les vidéos de vos caméras Nest en direct sur PC

Au début du mois d'octobre, Google a commencé à détailler l'expérience Google Home pour le Web, et l’entreprise vient enfin d’annoncer qu’il sera possible dès cette semaine d’accéder aux flux de vos caméras Nest directement sur votre ordinateur.

Google vient d’annoncer que les clients possédant une caméra de sécurité ou une sonnette Nest pourront désormais visualiser le flux de leur caméra sur le Web. Jusqu'à présent, les clients de Nest ne pouvaient voir le flux en direct de leurs caméras et sonnettes que via l'application Nest ou Google Home sur smartphone.

Cette application était devenue le centre névralgique des produits, puisqu’elle permet de surveiller, de modifier les paramètres, de visionner les images et de mettre à jour les appareils grâce à des mises à jour automatiques. Cependant, les propriétaires de caméras pourront désormais faire tout cela directement sur PC.

Les caméras Nest débarquent sur PC

Les propriétaires de caméras pourront donc facilement consulter leurs caméras en direct en plein écran, zoomer pour voir plus de détails, afficher l’état de la caméra ou encore modifier les paramètres directement sur leur navigateur internet.

Bien que la mise à jour du site officiel de Google ne soit pas encore disponible pour tous les utilisateurs, vous pouvez consulter fréquemment le site home.google.com via le navigateur Chrome pour voir si vos caméras et sonnettes Nest connectées permettent ou non d’accéder au flux vidéo en direct.

Voici comment faire pour accéder à vos caméras sur PC :

Allez sur home.google.com sur votre ordinateur de bureau

Connectez-vous avec le même compte Google que vous utilisez dans l'application Google Home sur smartphone

Repérez vos caméras Nest dans la liste d’appareils et cliquez dessus

Vous devriez pouvoir visualiser les flux en direct de vos caméras, et même basculer entre une vue à une seule caméra et une vue à plusieurs caméras

La liste des caméras prises en charge pour l'affichage Web comprend la Nest Cam (batterie) et la Nest Cam (filaire), la Nest Cam avec projecteur (filaire), la Nest Doorbell (batterie), la Nest Doorbell (filaire) alias Nest Hello, la Nest Doorbell (filaire, deuxième génération), la Nest Cam Indoor et la Nest Cam Outdoor, la Nest Cam IQ Indoor ainsi que la Nest Cam IQ Outdoor.