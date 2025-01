Google vous oblige à activer cette option pour utiliser son moteur de recherche, malgré les risques pour vos données

Google impose une nouvelle règle pour son moteur de recherche : le langage de programmation JavaScript doit être activé pour l’utiliser. Selon l’entreprise, cette mesure vise à améliorer la sécurité et la qualité des résultats. Mais cette décision pourrait poser des problèmes à certains utilisateurs.

Google est le moteur de recherche le plus utilisé au monde, avec des milliards de requêtes traitées chaque jour. Pour garantir un fonctionnement optimal et protéger son service contre les abus, l’entreprise vient d’introduire un changement important. Désormais, c'est JavaScript, le langage de programmation largement utilisé pour rendre les pages web interactives, qui devra être activé pour accéder à Google Search.

Selon un porte-parole de Google, cette mesure a pour objectif de mieux protéger les utilisateurs contre les spams, les bots et les activités malveillantes. JavaScript permet également de fournir des fonctionnalités essentielles pour une navigation plus fluide et des résultats de recherche plus précis. Toutefois, cette décision soulève des inquiétudes, notamment chez les utilisateurs qui utilisent des outils d’accessibilité ou ceux qui désactivent ce dernier pour des raisons de confidentialité ou de sécurité.

Google impose JavaScript pour sécuriser et améliorer ses recherches

JavaScript est omniprésent sur Internet. D’après une étude réalisée par GitHub en 2020, 95 % des sites web utilisent ce langage d’une manière ou d’une autre. Cependant, il n’est pas sans défaut. Une enquête de sécurité menée par Datadog en 2024 révèle que près de 70 % de ses services présentent au moins une vulnérabilité critique ou importante, souvent introduite par des bibliothèques tierces. Ce risque peut poser problème pour certains utilisateurs soucieux de la sécurité de leurs données.

Bien que Google affirme que moins de 0,1 % des recherches sont effectuées par des utilisateurs sans JavaScript, cela représente tout de même des millions de requêtes chaque jour, compte tenu de l’échelle massive de Google Search. De plus, cette exigence pourrait compliquer l’utilisation d’outils tiers comme ceux qui analysent les tendances ou le positionnement des sites web dans les résultats de recherche. Si l'entreprise justifie ce changement par des impératifs de sécurité et de qualité, il reste à voir comment cette décision affectera les utilisateurs et les développeurs.

Source : Tech Crunch