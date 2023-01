Google vous aidera bientôt à choisir votre future voiture

Les concessionnaires automobiles aux Etats-Unis peuvent désormais intégrer leur parc de voitures dans leur fiche d’établissement dans leur espace Google. Pour cela, il leur suffit de renseigner les numéros d’identification VIN pour chaque véhicule. Grâce à cela, les utilisateurs de Search, Maps et Shopping pourront trouver dans une zone géographique un véhicule qui leur convient. Il sera même possible de filtrer par couleur, par année, par motorisation ou par option. Et le prix est également affiché.

Quand vous cherchez un livre dans Google Shopping, vous pouvez savoir quelle librairie, en ligne ou physique, propose l’ouvrage à la vente. Vous pouvez également centrer la recherche sur une zone géographique. Et c’est très pratique pour trouver un point de vente à côté de chez vous qui le propose. Pour cela, la boutique a saisi l’EAN ou l’ISBN (numéro d’identification) des ouvrages dans sa « fiche d’établissement Google » (ou Google Business Profiles en anglais). C’est simple (mais certainement un peu fastidieux).

Vous pouvez évidemment faire une recherche similaire pour un Blu-Ray, un jeu, un smartphone, etc. Et bientôt, vous pourrez trouver une voiture, neuve ou d’occasion de la même façon. L’information a été dévoilée par l’agence marketing américaine SearchLab. Celle-ci explique que Google permet désormais aux concessionnaires d’intégrer leur stock de véhicules neufs ou d’occasions dans leur fiche d’établissement. La seule condition : la voiture doit disposer d’un VIN, un identifiant alphanumérique unique attribué à tous les véhicules depuis 1954.

Naviguez dans le catalogue d'un concessionnaire depuis votre canapé avec Google

Ainsi, quand un concessionnaire entre son catalogue de voitures à l’aide des VIN dans sa fiche d’établissement, l’Internaute peut dénicher la voiture de ses rêves et filtrer les résultats par couleur, par option, par année de mise en circulation, par tranche tarifaire et même… par localisation. Et ça, c’est vraiment très pratique. D’autant que Google ne se contente pas d’un seul réseau de concessionnaires : tous les vendeurs sont invités à contribuer à l’offre.

Cette intégration dans Search et Shopping permet de trouver un modèle précis dans une zone géographique, mais pas seulement. Vous pouvez aussi chercher un revendeur près de chez vous, explorer son catalogue depuis votre canapé, filtrer ses voitures selon vos critères, regarder quelques photos et prendre rendez-vous pour un essai. Disponible en avant-première aux États-Unis, bien évidemment, l’intégration des VIN dans les fiches d’établissement va se concrétiser pour l’Internaute par l’apparition d’un onglet « voitures en vente ». Nous espérons que la fonction arrivera vite en Europe. Rappelons que Google Shopping a été lancé en 2002 sous le nom de Froggle, avant d'être rebaptisé Google Product Search en 2007, puis Google Shopping en 2012. Le service est disponible en France depuis 2010.

