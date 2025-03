Google veut faire des économies, l’IA lui coûte trop cher

Google a l'ambition de concevoir ses propres puces IA, afin de réduire sa dépendance à Broadcom et Nvidia. Pour ce faire, un partenariat avec MediaTek est envisagé.

Google s'est rapidement imposé comme l'un des leaders de l'intelligence artificielle. Mais entraîner des modèles d'IA et alimenter des fonctions basées sur ceux-ci représente un coût important pour la firme, qui cherche à faire des économies. Selon une enquête de The Information, Google a engagé des négociations avec MediaTek pour se fournir en composants.

Les serveurs cloud destinés à l'IA de Google utilisent des TPU conçus en partenariat avec Broadcom et fabriqués par TSMC. Pour Google, il s'agit de casser une situation d'exclusivité vis-à-vis de Broadcom et d'internaliser une partie du processus. D'après une source au sein de TSMC, MediaTek aurait l'avantage de facturer moins cher que ses concurrents. Google réaliserait ainsi des économies importantes et pourrait aussi mettre la pression à Broadcom, qui serait menacé de perdre des parts de marché s'il ne baisse pas ses prix. Broadcom compte Meta, ARM, OpenAI et Apple parmi ses clients.

Google veut développer des puces IA en interne, avec MediaTek et TSMC comme partenaires ?

Google s'occupera en interne d'une grande partie de la conception des TPU, mais MediaTek serait chargé de développer les modules d'E/S des puces, un composant essentiel dans le transfert d'informations. MediaTek reprendrait aussi le rôle d'intermédiaire de Broadcom avec TSMC et du contrôle qualité. De son côté, Google est en train de recruter des ingénieurs spécialisés dans la conception de puces à Taïwan, dont d'anciens employés de TSMC, pour le développement de ses TPU.

Dans un premier temps, Google va produire deux modèles de puce différents. L'un sera consacré à la formation de nouveaux modèles d'IA, l'autre devra propulser les fonctionnalités d'IA intégrées dans ses services, comme Gemini, Search ou YouTube. La demande en IA continue d'exploser et celle-ci risque de devenir un incontournable sur tous nos appareils et nos logiciels à l'avenir.

Google prend donc les devants en désirant se créer une certaine indépendance à long-terme. Mais pour l'instant, le groupe est encore très loin d'être autonome. Google a dépensé entre 6 et 9 milliards de dollars en TPU rien qu'en 2024 et a récemment passé une commande de puces Blackwell pour plus de 10 milliards de dollars auprès de Nvidia.

Source : The Information