Google demande à ses employés de faire des efforts pour sortir les projets plus vite

Google craint que ses employés ne travaillent pas assez. Lors de la dernière réunion hebdomadaire de l’entreprise, son PDG Sundar Pichai a appelé ses équipes à se concentrer sur leurs projets et les clients, tout en distribuant un sondage pour recueillir leur avis sur les améliorations possibles du management. Cette déclaration fait suite à une forte baisse de la croissance lors du second trimestre de l’exercice fiscal.

Mardi dernier, Google a dévoilé des résultats financiers assez décevants pour le second trimestre de son exercice fiscal. En effet, sa croissance a chuté à 13 %, contre 62 % l’année dernière à la même période. Bien que l’entreprise profitait alors de la réouverture des commerces suite aux différentes mesures de confinement, cette baisse reste brutale et la firme de Mountain View compte bien redresser la barre.

Voilà en somme le message transmis par Sundar Pichai, PDG de l’entreprise, à ses employés lors d’une réunion interne mercredi dernier. Ce dernier a été très clair : l’objectif principal des prochains mois est d’augmenter considérablement la productivité des équipes. Autrement dit, les projets n’avancent pour le moment pas assez vite à son goût. Il souhaite ainsi « créer une culture qui soit plus axée sur la mission, plus axée sur nos produits, plus axée sur le client » et « réfléchir à la manière dont nous pouvons minimiser les distractions ».

Google demande à ses employés d’être plus productifs

Sundar Pichai a ainsi appelé ses employés à travailler « avec une plus grande urgence » et « plus de hargne ». En outre, le PDG a récemment annoncé que Google s’apprête à ralentir le rythme de ses recrutements. Afin de ne rien laisser au hasard, Sundar Pichai a également présenté une nouvelle initiative intitulée « Simplicity Sprint ». Derrière ce nom se cache ni plus ni moins qu’un sondage, visant à recueillir l’avis des employés sur les bonnes pratiques à appliquer pour augmenter la productivité.

« Qu’est-ce qui vous aiderait à travailler avec plus de clarté et d’efficacité pour servir nos utilisateurs et nos clients ? Où devrions-nous supprimer les obstacles pour obtenir de meilleurs résultats plus rapidement ? Comment éliminer le gaspillage et rester entreprenant et concentré au fur et à mesure de notre croissance ? » sont autant de questions que l’on peut trouver dans ledit document.

Notons que cette initiative arrive dans une période tendue en interne pour Google, alors que de nombreux employés craignent une vague de licenciement, tandis qu’il est toujours extrêmement compliqué de se réunir en un syndicat.

Source : CNBC