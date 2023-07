Votre adresse postale a peut-être fuité en ligne, voici tous les risques que vous courrez

Réseaux sociaux, comptes en lignes, piratage des bases de données d’administrations publiques, vos données personnelles n’ont jamais autant été en danger. Un type d’information particulièrement sensible est votre adresse personnelle physique, qui peut être exploitée de bien des manières pour vous nuire. Alors que commencent les vacances d’été et que vous allez peut-être laisser votre logement sans surveillance à cette occasion, voici ce que vous devez savoir sur les risques que vous courrez.

Les violations de données sont de plus en plus fréquentes, et quand des informations sensibles tombent entre les mains de pirates ou de personnes mal intentionnées, le préjudice subi peut être gigantesque. Un élément très important à protéger est l’adresse de son domicile, qui peut fuiter en ligne par le biais du piratage de l’un de vos comptes, du hacking d’une plateforme sur laquelle vous êtes inscrit, ou par d'autres pratiques illégales de collecte de données.

Les risques d’une fuite de votre adresse postale

L’accès par un tiers à votre adresse personnelle physique constitue un danger important à bien des égards. Votre vie privée est bien sûr mise en péril, mais ce sont aussi vos sécurités physique et financière qui deviennent fortement exposées.

En disposant de votre adresse personnelle, des criminels peuvent voler votre courrier physique pour obtenir d’autres informations à votre sujet. Les relevés bancaires, fiches de paie, factures ou d'avis d'assurance maladie leur sont très utiles pour mener une opération de vol d’identité. Avec toutes les données ainsi récoltées, ils peuvent réaliser des achats ou commettre des délits en votre nom, pouvant vous causer des problèmes avec la police et la justice.

Une autre méthode exploitant la connaissance de votre adresse postale est l’escroquerie au changement d'adresse. Les fraudeurs sont en mesure de réaliser une demande non autorisée à un service postal dans le but de changer votre adresse postale, et ainsi intercepter toute votre correspondance. Là encore, toutes vos informations personnelles sont susceptibles de tomber entre de mauvaises mains.

Une personne malveillante qui connaîtrait votre adresse personnelle suite à une fuite de données peut vous accuser à tort d'un crime que vous n'avez pas commis. Vous avez sans doute déjà entendu parler d’interventions du RAID ou du GIGN dans des domiciles suite à un faux témoignage, c’est l’un des risques que l’on court lorsque l’emplacement de son lieu de résidence circule sur internet.

Des escrocs peuvent aussi utiliser votre adresse pour créer de fausses annonces de location en ligne, sur Airbnb ou sur les réseaux sociaux par exemple. Ils empochent l’argent des locataires en amont, et ceux-ci se retrouvent alors à votre porte sans que vous puissiez comprendre ce qui vous arrive.

La fuite de votre adresse physique, c’est aussi s’exposer au harcèlement et à l’intrusion sur votre propriété. Et si les criminels réussissent à associer votre domicile à des comptes sur les réseaux sociaux, ils peuvent surveiller votre activité et vos publications pour savoir lorsque vous partez en week-end et en vacances, ou tout simplement quand vous n’êtes pas présent chez vous. Ils peuvent donc organiser un cambriolage sans craindre de tomber nez à nez avec des occupants.

Comment savoir si son adresse personnelle a fuité en ligne ?

D’énormes fichiers de données volées sont en libre accès en ligne, et vos informations personnelles s’y trouvent peut-être. Les techniques des pirates sont de plus en plus sophistiquées, et les cybercriminels n’hésitent plus à lancer des attaques contre des bases de données de santé, bancaires et gouvernementales. Chaque année, des millions de personnes voient leurs données exposées, et la situation ne fait qu’empirer.

Pour se protéger, Bitdefender propose son service Digital Identity Protection, un outil de défense qui permet de surveiller l’intégrité de ses données en temps réel, 24h/24 et 7j/7. Son fonctionnement est des plus simples : Bitdefender Digital Identity Protection ne requiert aucun téléchargement ni installation. Les technologies de Bitdefender vont scanner internet en profondeur, incluant le dark web, à la recherche de vos données. Vous obtenez ainsi un aperçu précis de votre empreinte numérique. Même les traces des services que vous n'utilisez plus, mais qui ont conservé vos informations, sont relevées.

Si vos données personnelles sont exposées, vous êtes immédiatement prévenu par la plateforme. Vous pouvez ainsi prendre des mesures rapides et décisives pour votre sécurité, qui vont empêcher les pirates d’agir avant d’avoir pu exploiter vos informations. Vous ne savez pas quoi faire pour vous protéger si vos données personnelles font l’objet d’une fuite ? Pas de panique, Bitdefender Digital Identity Protection vous guide pas à pas et détaille toutes les étapes à opérer pour résoudre le problème. Il peut s’agir de modifier le mot de passe d’un compte, ou d’activer l’authentification à double facteur par exemple.

Le service vous octroie également un score de protection de l'identité, qui prend en compte le nombre de violations auxquelles vous avez été associé et le type d'informations exposées. Plus votre note est élevée, plus votre identité est protégée. Là encore, l’outil prodigue de précieux conseils pour améliorer son score et la sécurité de ses données.

Le tableau de bord, accessible depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur, offre une interface intuitive pour repérer en un coup d’œil les éléments les plus importants à prendre en compte. Vous êtes aussi informé avant tout le monde des attaques et des fuites de données les plus récentes pouvant vous concerner, vous permettant de garder une longueur d'avance sur les menaces et de vous adapter avant que le mal ne soit fait.

Bitdefender Digital Identity Protection est disponible pour 35,88 euros par an, soit 2,99 euros par mois seulement. Vous bénéficiez en outre d’une garantie satisfait ou remboursé pour une période de 30 jours. Vous ne prenez donc aucun risque à essayer le service : s’il ne vous plait pas, vous pouvez arrêter votre abonnement et récupérer la totalité de votre argent.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bitdefender.