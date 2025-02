Google va enfin vous permettre de disparaître plus facilement de son moteur de recherche

Google s'apprête enfin à faciliter les démarches pour supprimer des informations vous concernant dans son moteur de recherche. De quoi permettre aux utilisateurs d'avoir plus de contrôle sur leur présence sur le web.

Même si on l'habitude de raconter notre vie sur les réseaux sociaux, on n'a pas forcément envie de laisser nos coordonnées personnelles à la vue de tous. Et pourtant, il suffit parfois de taper simplement votre prénom et votre nom sur Google pour découvrir des photos de vous, des adresses mail actives ou obsolètes ou même votre numéro de téléphone.

Fort heureusement, Google propose actuellement un outil pour être alerté si jamais vos coordonnées personnelles apparaissent dans les résultats de recherche. Là où le bât blesse, c'est que l'outil en question n'est pas forcément très simple à trouver…

Supprimer ses données sur Google Search, un enfer…

Sur le web mobile et sur ordinateur, il faudra ainsi se rendre dans les paramètres de votre compte Google, puis la section Données et Confidentialité. Direction ensuite Paramètres de l'historique, puis Activité. Là, il faudra cliquer sur Autres activités en haut à gauche, avant de faire défiler longuement l'écran jusqu'à tomber sur l'onglet Résultats vous concernant. Autant dire qu'on a connu plus simple !

Une fois que vous êtes parvenu à bout de ce cheminement, il faudra ensuite activer l'outil. Pour ce faire, Google vous demandera de rentrer votre nom complet (y compris les noms de jeune fille ou les pseudos), votre adresse postale, votre numéro de téléphone et votre adresse mail. Ceci fait, l'entreprise vous enverra donc une notification lorsque vos informations feront surface dans les résultats de recherche. Vous pourrez alors demander leur suppression rapide si besoin.

… mais Google va enfin simplifier le processus

Or, Google va donc faciliter grandement le processus. Comme l'expliquent nos confrères de The Verge, on pourra bientôt demander la suppression d'une information directement dans les résultats d'une recherche. Pour résumer, cliquer sur le menu à trois points à côté d'un résultat affichera désormais une option “Supprimer ce résultat”. En cliquant dessus, Google affichera un petit laïus pour détailler les informations éligibles à la suppression.

Enfin, trois options s'offriront à vous :

cette page web affiche des données de contact ou personnelles qui peuvent servir à m'identifier

ce résultat va à l'encontre du droit d'auteur et de la propriété intellectuelle, ou met en avant du contenu illégal

ce résultat affiche des informations périmées ou obsolètes

Cette dernière option est une nouvelle fonctionnalité et devrait se révéler pratique pour les utilisateurs qui ont mis à jour, corriger ou supprimer leurs informations sur un site web sans que ces modifications aient été pris en compte par le moteur de recherche.