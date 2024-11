Google va bientôt vous demander de tout balancer sur ceux qui vous appellent pour vous arnaquer, voici pourquoi

Google continue de renforcer ses outils pour protéger ses utilisateurs. Prochaine étape : permettre à chacun de dénoncer efficacement les arnaques téléphoniques en ajoutant des détails cruciaux sur leurs auteurs et leurs méthodes.

Google multiplie les mises à jour dans ses applications pour répondre aux attentes des utilisateurs. Récemment, l’application Google a introduit un nouvel onglet “Activité” qui offre un accès simplifié à l’historique et aux éléments enregistrés. Google Authenticator, de son côté, a été repensé avec une interface Material You plus intuitive et une gestion facilitée des codes de sécurité 2FA. Désormais, c’est l’application Téléphone qui se prépare à intégrer une fonctionnalité inédite : un système de signalement enrichi pour détailler les appels frauduleux, un problème de plus en plus fréquent qui inquiète les utilisateurs.

Actuellement, l’application Téléphone permet uniquement de marquer un appel comme spam ou arnaque, sans apporter d’explications supplémentaires. Google prévoit d’introduire une mise à jour qui demandera aux utilisateurs de fournir plus d’informations après avoir signalé un appel suspect. Par exemple, vous pourrez indiquer ce que l’arnaqueur a demandé, comme un paiement électronique ou des mots de passe, ou encore préciser le rôle qu’il prétendait incarner (police, administration, etc.). Ces options incluront également une catégorie “Autre” permettant d’ajouter des précisions spécifiques afin de rendre chaque signalement plus précis et utile.

Ces signalements détaillés seront envoyés à Google pour renforcer l’analyse des pratiques des fraudeurs. Grâce à ces informations, la société pourra alerter les utilisateurs d’un numéro suspect et informer sur les techniques employées par les arnaqueurs. En parallèle, l’application Contacts de Google toujours, accueille une nouveauté avec l’ajout d’un bouton “Recherche”. Celui-ci permettra aux utilisateurs de consulter des informations sur des numéros inconnus directement depuis la fiche d’un contact. Il s’agit d’un outil supplémentaire pour identifier les appels indésirables.

Ces fonctionnalités ne sont pas encore disponibles pour tous les utilisateurs, car elles sont toujours en phase de test. Elles s’inscrivent cependant dans une stratégie plus large visant à protéger les communications des utilisateurs contre les spams et les arnaques. Avec ce système de signalement enrichi et l’ajout d’outils comme le bouton “Recherche”, Google entend transformer son application Téléphone en un allié incontournable pour sécuriser les appels et protéger la vie privée des utilisateurs.

Source : Android Authority