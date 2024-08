Google va bientôt fermer, c’est Donald Trump qui le dit

L'ex-président américain Donald Trump pense que Google est proche de la fermeture. En cause : la couverture de sa tentative d'assassinat, l'homme politique accusant le moteur de recherche de censure.



À moins de ne pas avoir consulté le moindre média depuis juillet 2024, vous n'avez pas pu passer à côté de la tentative d'assassinat sur Donald Trump. Les vidéos et les photos de l'événement ont tourné pendant des jours et les répercussions se font encore sentir aujourd'hui. Le monde de la Tech n'est pas épargné, notamment les géants du Web, en première ligne quand il s'agit de diffuser l'information. À ce niveau-là, l'ancien président des États-Unis à des choses à dire et ce ne sont pas des compliments.

Trump accuse Facebook et Google d'avoir censuré les nouvelles concernant l'incident. Il reproche par exemple au moteur de recherche d'avoir bloqué les requêtes à ce propos, ce dont la maison-mère Alphabet s'est défendu. Elle évoque un problème technique sur la fonction de saisie semi-automatique, qui à ce moment-là “ne fournissait pas de prédictions pour les requêtes relatives à la tentative d’assassinat contre l’ancien président Trump” parce qu'elle “dispose de protections intégrées contre la violence politique, et que ces systèmes n’étaient pas à jour“. Des explications qui ne parviennent pas à calmer les ardeurs de l'homme politique.

Donald Trump voudrait fermer Google rapidement

Le candidat à la Maison Blanche affirme que Google pourrait disparaître : “Ils ont été très mauvais, très irresponsables. J’ai le sentiment que Google est proche de la fermeture, parce que je ne pense pas que le Congrès va accepter ça, vraiment pas. Google doit être prudent“, déclare-t-il lors d'une interview sur la chaîne Fox News. Quant à Facebook, les tensions se sont apaisées après un appel personnel de Mark Zuckerberg pendant lequel il aurait présenté ses excuses.

Donald Trump n'en est pas à sa première croisade de ce genre. On pense bien sûr à TikTok dont il ne voulait plus entendre parler il y a quelques années, et dont l'interdiction aux USA est toujours une possibilité. Dans les faits, Google ne pourra pas fermer d'un claquement de doigt. Il s'agit d'une entreprise privée qui ne se limite pas au célèbre moteur de recherche. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de répercussion, le Congrès pouvant décider de sanctions, mais il ne faut pas craindre une “fermeture” pure et simple de sitôt.

Source : Fox Business