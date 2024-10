Google TV : cette nouvelle fonctionnalité va vous aider à contrôler les appareils de votre maison

Google TV élargit la disponibilité de son nouveau Panneau Maison à un plus grand nombre d'appareils, offrant aux utilisateurs un contrôle simplifié de leur maison connectée directement depuis leur télévision.

Lorsque l’entreprise américaine avait lancé son Google TV Streamer en août dernier, ce dernier embarquait une fonctionnalité bien pratique qui fait désormais son chemin vers d'autres appareils de l'écosystème Google TV. Nommée Panneau Maison, cet ajout est un nouveau menu qui vous laisse contrôler vos appareils connectés directement depuis votre télévision.

Selon les informations rapportées par 9to5Google, plusieurs fabricants, dont Hisense et TCL, intègrent maintenant ce nouveau panneau à leurs téléviseurs. Un utilisateur sur Reddit a même signalé son apparition sur un boîtier multimédia Xiaomi, confirmant ainsi un déploiement à grande échelle.

Le Panneau Maison arrive sur d’autres appareils Google TV

Pour profiter de cette nouvelle fonction, les utilisateurs doivent d'abord configurer leurs appareils connectés compatibles via l'application Google Home. À la première utilisation, un écran d'accueil présente le Panneau Maison. Les utilisateurs peuvent également l'activer manuellement en naviguant dans Paramètres > Comptes et connexion > Profil utilisateur > Google Home sur leur appareil Google TV.

Le panneau permet de contrôler facilement divers appareils domestiques intelligents : thermostats, serrures, prises connectées, éclairages et sonnettes. Pour y accéder, il suffit d'effectuer un appui long sur le bouton d'accueil de la télécommande et de sélectionner la tuile Google Home dans le tableau de bord des paramètres rapides.

Si vous ne voyez pas encore cette fonction sur votre appareil Google TV, il est conseillé de vérifier les mises à jour de l'application Google TV Home sur le Play Store. Les propriétaires d'un Chromecast avec Google TV peuvent également en profiter en rejoignant le programme Google Home Public Preview.

Pour être éligible à cette fonctionnalité, quelques conditions doivent être remplies : être propriétaire ou membre d'un foyer dans l'application Google Home, utiliser l'appareil Google TV en mode standard (non restreint aux applications), et disposer d'au moins un appareil connecté compatible. À noter que les profils enfants ne sont pas pris en charge pour le panneau domotique. Et vous, avez-vous déjà pu tester cette fonctionnalité ? N’hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaires.