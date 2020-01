Google Traduction pourra bientôt traduire et transcrire les conversations en temps réel

Google Traduction sera bientôt doté d’une fonctionnalité de transcription et traduction des conversations en temps réel. La firme a fait la démonstration de la fonctionnalité mardi 28 janvier 2020. Le fonctionnement du système, basé sur l’IA, est particulièrement sophistiqué.

Google a profité d’un événement sur l’intelligence artificielle à San Francisco pour parler du futur de Google Traduction. La firme a fait la démonstration d’une fonctionnalité très attendue : la transcription et de traduction des conversations en temps réel. A en croire Google, cette fonctionnalité serait implémentée sur Android « prochainement », sans plus de précisions.

Concrètement, lorsque vous vous trouvez au milieu d’une conversation, un cours, ou entendez un discours dans une autre langue, il devient possible de tendre votre smartphone et de voir s’afficher dans votre langue une transcription de tout ce qui est dit en direct. La transcription n’a pas lieu en local – une connexion internet est nécessaire.

Arrivée prochaine sur Android

Google explique que la traduction audio en temps réel est en effet nettement plus complexe que de traduire du texte. Nos confrères de The Verge précisent par ailleurs que la transcription en fonctionnera pas à partir de fichiers audio dans un premier temps. Bien qu’il reste possible d’enregistrer une conversation et de la lire sur une source externe, et d’approcher le smartphone.

Google va plus loin pour améliorer la qualité de la traduction finale. L’IA est entrainée pour évaluer en permanence le sens de la phrase dans son ensemble et le contexte. De sorte que l’IA va jusqu’à insérer des signes de ponctuation, et corrige certains choix de mots qui n’ont pas de sens dans le contexte de la phrase.

A ce stade, à en croire Google, la transcription offre ainsi une « approximation correcte » de ce qui est dit. La firme souligne que les modèles deviendront plus précis avec le temps.

Source : The Verge