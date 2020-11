Google Street View : vous pourrez bientôt ajouter vos propres panoramas

Google Street View pourrait prochainement s’enrichir d’une nouvelle fonctionnalité intéressante appelée driving mode. Elle pourrait permettre aux utilisateurs d’ajouter eux-mêmes des panoramas sur l’application en cas de manque.

Google Street View a changé la manière dont nous nous repérons dans l’espace. Avant d’aller à un endroit que nous ne connaissons pas, c’est presque devenu un réflexe d’aller repérer les lieux sur Google Maps. Cependant, il peut arriver que certaines rues ou ruelles peu accessibles ne soient pas couvertes. Pour ça, Google pourrait avoir une solution : laisser les utilisateurs combler les trous.

Sur Reddit, des utilisateurs ont en effet trouvé une nouvelle option intéressant dans la bêta de Google Street View. Dans le menu latéral, le sous-menu Driving Mode a fait son apparition. Celui-ci permet d’ouvrir la caméra et de réaliser un petit panorama de ce qui vous entoure. Il suffit de tourner autour de vous pour prendre en vidéo le paysage.

Le but est ici de laisser les utilisateurs poster leur propre contenu sur l’application, ce qui serait une première. Si la fonctionnalité est approuvée par Google, cela signifie que dans les endroits difficiles d’accès, vous pourrez tomber sur des panoramas de particuliers, et non de Google.

Le Driving Mode encore en test

Pour le moment, pas plus d’informations concernant l’arrivée ou non de cette fonctionnalité dans Street View. Cependant, on peut imaginer que tout cela sera contrôlé de près par Google afin d’éviter le contenu de mauvaise qualité voir carrément inapproprié. Google testerait donc cette nouvelle fonctionnalité, mais en interne. Rien n’a été dit sur une fenêtre de sortie éventuelle, mais on peut imaginer que si les tests sont concluants, la firme américaine décide de la déployer massivement au sein de son application.

Street View s’améliore avec le temps. D’abord pensé comme un moyen de se repérer dans Street View en cartographiant les rues avec des Google Cars, l’application s’est enrichie avec les années. Désormais, l’intérieur de certains bâtiments peut être visualisé, voire même certains lieux emblématiques, et ce grâce aux trekkers de Google. Il est même possible d’aller se balader en plein désert ou d’explorer la grande barrière de corail. Laisser les particuliers influer sur Street View est donc la suite logique pour Google.