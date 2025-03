Google s’attaque à Steam, tous les jeux Android sont désormais jouables sur PC

Google annonce de gros changements pour sa plateforme Play Jeux. Tous les jeux Android sont maintenant jouables sur ordinateur, et plusieurs jeux jusque là exclusifs aux PC vont s'inviter sur mobile.

Vous l'ignorez peut-être, mais depuis 2022 (2023 en France), Google cherche à briser la frontière entre le jeu sur mobile et le jeu sur PC. La firme de Mountain View a en effet lancé Google Play Jeux sur Windows, une plateforme permettant de lancer ses jeux Android favoris sur l'écran de son ordinateur.

Elle veut désormais aller plus loin, et c'est peu dire. Lors de la Game Developers Conference (GDC), Google annonce de gros changements à venir sur Play Jeux, à commencer par l'arrivée de tous les jeux Android sur PC.

Le catalogue des titres accessibles prend une ampleur énorme d'un seul coup, même si bien sûr, disponibilité ne rime pas avec jouabilité sans faille. Tout sera fait pour vous faciliter la tâche en revanche. D'abord vous pourrez vous référer aux badges apposés par Google.

S'il indique “Optimisé“, allez-y les yeux fermés. “Jouable” veut dire que le minimum requis pour le jeu PC est respecté, mais que tout ne sera pas parfait. Enfin, “Non testé” vous laisse dans l'inconnu. Lancez le jeu et voyez ce qu'il se passe.

Google rend tous les jeux Android du Play Store compatibles avec Windows

Afin d'améliorer l'expérience, des réglages seront accessibles facilement, vous permettant par exemple de simuler l'interface tactile en ajoutant des joysticks virtuels à l'écran répondant aux touches de votre clavier. Une nouveauté qui sera déployée dans le courant du mois de mars. En parallèle, Google dévoile également l'arrivée de plusieurs jeux jusque là réservés aux PC sur les smartphones Android.

Parmi les noms listés, on trouve les excellents Dredge et Disco Elysium, ainsi que Sonic Rumble ou encore Game of Thrones Kingsroad. Tous seront remaniés pour proposer une jouabilité parfaitement adaptée au mobile. Voilà qui devrait donner un argument supplémentaire aux défenseurs des smartphones pliables comme les Galaxy Z Fold. Un grand écran pour jouer, c'est toujours mieux.